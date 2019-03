Riaditeľka Východoslovenskej galérie: Umenie nemusí byť pekné

Dorota Kenderová považuje kultúru za jeden z najväčších benefitov Košíc.

10. mar 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Už viac ako tri roky riadi Východoslovenskú galériu Dorota Kenderová.

Vo funkcii vystriedala Martina Račka, ktorý odstúpil po kauze údajného odpočúvania v galérii.

Zamestnanci našli vtedy v kancelárii aktívne nahrávacie zariadenie, ktoré mal neskôr podľa ich tvrdení nenápadne odniesť vtedajší riaditeľ.

Traja z nich dokonca kvôli tomu absolvovali test na detektore lži.

Košický výtvarník Račko označil celý prípad za vykonštruovaný, požiadal však o uvoľnenie z funkcie.

Politické tlaky

„V rámci všeobecného prehľadu na umeleckej scéne som sledovala situáciu vo Východoslovenskej galérii, ktorá bola aj dostatočne medializovaná, či už to bolo odvolanie riaditeľky Leškovej, alebo kauza s odpočúvaním a Salónom za vedenia pána Račka. Bol viditeľný spôsob nedobrého nastavenia inštitúcie,“ vysvetľuje Kenderová.

V tom čase pôsobila na Vysokej škole výtvarných umení ako odborná asistentka. Bola spoluzakladateľkou, riaditeľkou a kurátorkou galérie Hit v Bratislave.

„Z osobného hľadiska som si uvedomovala, že som na škole 16 rokov, aj keď som medzitým cestovala a chodila na rezidenčné pobyty či výstavy. Keď sa uvoľnilo miesto riaditeľa galérie a bol vypísaný konkurz, začala som o tom uvažovať a obvolala som priateľov Košičanov, ktorí sú súčasťou umeleckej scény. A oni povedali: Bolo by to super, ale čo si sa zbláznila? Nemali dôveru v to, že sa táto inštitúcia dá riadiť slobodne, že sa sem dá niečo priniesť, mali pocit, že jej vedenie bolo ovplyvňované politickými tlakmi.“

Konkurz vyhrala a kultúrnu inštitúciu vedie na dobu neurčitú, do odvolania krajským zastupiteľstvom. S predchodcom sa už nestretla.

Multikultúrny odkaz mesta

„Keď som prichádzala, upozorňovali ma, že je tu rozhádaný kolektív. Že bude najťažšie dať ho dokopy, ale bol to nezmysel. Boli tu ľudia, ktorí mali radi túto prácu až na to, že im nebolo umožnené vykonávať ju naplno.“