Lietadlo krúžiace nad mestom vystrašilo obyvateľov Košíc

Piloti trénovali pristátie a vzlietnutie.

7. mar 2019 o 12:39 Monika Almášiová

KOŠICE. Obyvateľov Košíc znepokojilo lietadlo, ktoré vo štvrtok dopoludnia robilo pravidelné okruhy nad mestom a letelo príliš nízko.

Lemovalo strechy budov a malo vysunutý podvozok.

Krúžiaci kolos vystrašil aj nášho čitateľa: „Nechcem, aby to znelo ako poplašná správa, ale lietadlá lietajú nejako extra nízko nad Galériou a priľahlými blokmi. Deje sa niečo?“

Hovorkyňa letiska Jana Tomková nám potvrdila, že nešlo o žiadnu nezvyčajnú situáciu alebo problémy s pristátím, ale o výcvik pilotov.

„Počas štvrtka prebiehalo školenie pilotov leteckej spoločnosti Wizz Air a to v čase od 8.00 do 12.00 hod. Ide o školenie so zámerom cvičiť priblíženia, pristátia a vzlety v režime touch and go, teda lietadlo sa iba dotkne dráhy a opäť vzlietne, a v režime plného pristátia.“

Informáciu o výcviku zverejnilo košické letisko aj na svojom facebookovom profile.

„Do budúcna budeme našich sledovateľov na facebooku vopred informovať," uzavrela hovorkyňa.