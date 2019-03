Kauza Shark: Počet väzobne stíhaných sa opäť scvrkol

Pôvodne súd poslal za mreže 13 obvinených, už je ich len osem.

8. mar 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Najvyšší súd (NS) SR sa minulý týždeň zaoberal ďalšou z radu žiadostí obvinených v daňovej kauze Shark, ktorí ešte trávia čas vo väzbe. A to vďaka sťažnosti, ktorú voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) podal Oto V.

Súd v Banskej Bystrici totiž jeho žiadosť o prepustenie z väzby zamietol a na slobodu ho nepustil.

No keďže sa v kauze Shark stalo už takmer pravidlom, že NS SR vydáva, čo sa týka väzby opačné verdikty ako ŠTS, skúsil 46-ročný Košičan podať opravný prostriedok.

Ešte päť mesiacov

Súdy sa naposledy v tejto kauze a najmä hromadne zaoberali otázkou väzby vlani koncom roka.

Prvý krok urobil prokurátor, ktorý pred uplynutím prvej lehoty doručil na ŠTS žiadosť o jej predĺženie u všetkých desiatich v tom čase za mrežami stíhaných obvinených.

Neuspel, lebo senát v Banskej Bystrici jeho argumenty neuznal a Štefana Š. (zvaného Pipo) a spol. prepustil na slobodu. Samozrejme, s rôznymi obmedzeniami a najmä s povinnosťou mať na nohe náramky na snímanie pohybu.

Keď sa tento verdikt dozvedeli obvinení, ešte sa veľmi neradovali. Keďže prokurátor podal sťažnosť, počkať si museli na postoj NS SR. Až po jeho verdikte mohlo byť jasné, či si zbalia kufre a po 14 mesiacoch sa vrátia domov, alebo sa budú naďalej pozerať na svet spoza zamrežovaného okna.

Hoci im im určitú nádej dávala informácia, že ŠTS už kontaktoval ich príbuzných a zisťoval možnosti inštalovania monitorovacej techniky v ich domácnostiach, napokon bolo všetko inak.

V Bratislave argumenty prokurátora zabrali a NS SR väzbu predĺžil. No nie do žiadaného 13. júla 2019, ale iba o päť mesiacov, do 13. mája.

Ericha pustili, brat chcel tiež

Ako sa dalo čakať, viacerí obvinení to potom skúšali individuálnymi žiadosťami o prepustenie z väzby.

Prvý sa začiatkom februára dostal na slobodu Erik M. Poďakovať sa mohol prokurátorovi, ktorý takto ocenil jeho priznanie sa a usvedčenie spolupáchateľov.

Ďalší, ktorý mal veľkú šancu uspieť, bol Oto V. Možno aj preto, že jeho brata Ericha súdy prepustili na slobodu vlani v auguste.