Minúta po minúte: Osud mládežníckej olympiády v Košiciach vyvolal búrlivú diskusiu

Poslanci majú dve možnosti.

8. mar 2019 o 8:54 (aktualizované 8. mar 2019 o 12:03) Jana Ogurčáková, Peter Jabrik, Judita Čermáková, Michal Lendel

12.02 Poslanci si schválili 15-minútovú prestávku, rokovanie bude pokračovať 12:15.

12.00 Rovinský si myslí, že mesto by sa malo zachovať ako zodpovedný hospodár. Pripomenul zničenie športovísk v minulosti. Dúfa, že neprejde alternatíva verejno-súkromného partnerstva, teda PPP projekt, podľa Rovinského - Prihraj peniaze priateľovi.

11.54 „To, čo sa deje okolo EYOF, odhaľuje pravú tvár Smeru, absurdnosť a cynizmus vyjadrení jeho predstaviteľov. Absurdnosť je v tom, že sú schopní kúpiť CT-čko za 1,5 milióna eur. To je prístroj, ktorý niečo stojí, ale vojde do obývačky. A ešte sú schopní tvrdiť, že tá cena je primeraná. Na druhej strane hovoria, že 12 miliónov eur mestu Košice by malo stačiť na to, aby postavili a opravili nejaké športoviská a ešte aj zabezpečili organizáciu celého podujatia,“ uviedol na krátkom brífingu počas rokovania zastupiteľstva poslanec parlamentu a predseda KDH Alojz Hlina.

Podľa neho to ukazuje, aké odlišné vnímanie peňazí má Smer.

„Smeráci by dokázali za 12 miliónov opraviť maximálne tak nejaké foyer v nemocnici. To je tak akurát na nich stavené,“ dodal.

Zdôraznil, že peniaze od vlády na EYOF by neodišli, ale zostali by v meste pre športovanie mládeže a aj ostatných Košičanov.

11.52 Poslanec Dominik Karaffa premietal poslancom fotky mestských priestorov, ktoré sú v zanedbanom stave. „Máme sa tak dobre, aby sme mohli dať 20 miliónov eur, keď máme v katastrofálnom stave nehnuteľnosti? Myslím, že je to hanba. A robiť nejaký potemkinovský projekt, že vieme niečo na olympijskej úrovni zrealizovať? Vy sa nehanbíte, že za celý čas ste na toto nevedeli nájsť peniaze? Prečo sme sa od revolúcie dostali do takého stavu, veď je to hanba.“

„To je dlhodobo idiotská politika Bytového podniku,“ reagoval nahnevaný Djordjevič. „Nebudeme sa takto vyjadrovať,“ napomenul ho primátor.

11.44 Podľa Balčíka stále chýbajú peniaze, chýbali a budú chýbať. "Ak by som sa bál kultúry a športu a manažmentu ich podujatí, nikdy by som sa nestal starostom.“

Podľa Špaka nie je problém v peniazoch, ale v určení priorít. „Urobme teraz tie športoviská.“

11.42 Poslanec Erich Blanár pripomína problémy mestských častí, ktoré potrebujú bežné investície. „Nebudem za to hlasovať.“

11.36 Podľa Martina Balčíka organizácia EYOF pomôže rozvoju turistického ruchu. „Je to obrovská príležitosť, aby sme zviditeľnili Košice. Ak by mesto odstúpilo od podujatia, do budúcna by pôsobilo ako nedôveryhodný subjekt. Nemôže povedať: Odstupujem a srdečne vás pozdravujem.“

11.29 „Stále tu dookola plačeme ako sa to nedá. Mám znalosť len o jednom vyjednávaní od vlády. Treba sa dobýjať a vyjednávať na úrade vlády,“ tvrdí poslanec Ihnát.

Petrovčik podporil Lörinca. „Keď treba podporiť šport, zrazu všetci cúvame a začíname hľadať ako sa veci nedajú namiesto hľadania riešenia.“

11.25 Ladislav Lörinc vidí v EYOF problém aj príležitosť, rozhodnutie srdca alebo rozumu. „Je férové povedať, pán primátor, že do toho nejdeme. Máme záväzok. Úspech alebo neúspech je na pleciach vedenia mesta. Srdce hovorí, že som športovec a Košičan a keď túto príležitosť nevyužijeme, už sa nezopakuje. Nemal som peniaze na byt, no zobral som si hypotéku a splácam ho. V takej situácii je aj mesto, no dokážeme to zvládnuť. Príliš dlho sme sa v meste venovali marketingovým behom amatérov.“

Pripomenul, že komisia športu včera jednoznačne odhlasovala súhlas s EYOF.

11.18. Starosta Luniku IX Marcel Šaňa nebude hlasovať za EYOF. „Dnes vyriešime 20 miliónový úver na šport, no v tejto dobe si nemôžeme dovoliť také luxusné podujatie. Nebudem hlasovať za zadĺženie mesta.“

11.14 Špak sa pýtal, kedy bude obed a či si poslanci neurobia prestávku. „Obed nebol plánovaný,“ odpovedal Polaček.

11.11. Špak kritizoval neúčasť zástupcov zväzov. „Chýbali na 3-4 stretnutiach, ktoré som absolvoval. Aj dnes tu chýbajú a sme zmätení, každý má nejaké informácie.“

11.04 Podľa Ladislava Strojného sú Košice pri organizovaní EYOF v extrémnej časovej tiesni.

11.02 „Ste skúsený stavbár, viete ako dlho trvá jedna stavba. Nie my sme vymysleli tento dnešný termín, ale olympijský výbor. Za socializmu sa hovorilo, že stačí zakopnúť a už sa peniaze nájdu. Ale nemôžeme ísť do stavby, keď nemáme jasne zabezpečené financovanie,“ reagoval na Jakubova Ladislav Rovinský.

10.54 Ján Jakubov (Smer) priprovnáva EYOF k EHMK 2013. „Zorganizovať také podujatie chce kus odvahy a dobrý tím.“

Podľa viceprimátora Marcela Gibódu tu bol projekt EHMK pred rokom 2010. „Už pred voľbami vláda schválila 60 miliónov eur. Mesto prispelo 7,6 milióna. Dnes musíme vrátiť vyše päť miliónov. Podpora trvala aj po zmenách vlád. My sme prišli do projektu, ktorý mal stáť osem miliónov. Tvrdíte, že mesto na to má, ale odkiaľ?"

10.47 Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa je Dopravný podnik mesta Košice časovanou bombou.

10.43 Vedenie mesta pozvalo vedúcich odborov školstva, sociálnych vecí a dopravy aby poslancov oboznámili s finančnou situáciou a investičnými dlhmi v jednotlivých rezortoch.

10.37 Riaditeľ magistrátu Marcel Čop povedal, že mesto nie je schopné pokračovať v rozvoji mesta a zároveň aj v tomto projekte v rámci dvoch rokov, ktoré majú Košice k dispozícii.

10.33 Lenka Kovačevičová zdôrazňuje, že podujatie podporí. „Táto udalosť nás má spojiť, nie rozdeliť. Potrebuje správneho manažéra, ktorý dokáže viesť rokovania. Nemusíme EYOF viesť megalomansky, ale v rámci možností.“

10.28 Miroslav Špak hovorí o možnosti kyvadlovej dopravy do Národného tenisového centra hodinu pred podujatím. Poslanec Jaroslav Hlinka hovorí, že bude hlasovať za rozvoj športu, pýta sa na podrobnosti úveru.

10.20 Djordjevičovi sa nepáči, že svojmu predchodcovi Rašimu daroval Polaček na nedávnom stretnutí bežecké tenisky. „Je normálne, že sa dar donesie, urobil som tak aj pred 10 rokmi, považujem to za kultúrne,“ reagoval Polaček.

10.09 Richard Sulík (SaS) hovoril ako ekonóm aj politik. „Ako ekonóm má investícia do športovej infraštruktúry zmysel vtedy, ak ju bude financovať aj štát. Ako politik vravím, že EYOF je vec národného významu, aj preto by do toho mal vstúpiť štát. Nič nie je stratené, Richard Raši je podpredsedom vlády. Najlepšie by bolo vyzvať vládu, aby sa podieľala na financovaní infraštruktúry.“

10.01 „Dnes neexistujú žiadne stavebné povolenia, nemôžeme odovzdať haly deň pred začiatkom olympiády. Máme menej ako dva roky. Nebudem znásilňovať pečiatky, pravidlá platia pre všetkých,“ reaguje Polaček na kritiku poslanca Karabina.

9.55 Poslanec Miroslav Špak (nezávislý) predložil návrh, aby zastupiteľstvo diskusiu neobmedzovalo v počte vstupov, bude sa teda rokovať nad rámec rokovacieho poriadku. Poslanci jeho návrh podporili.

9.50 „Košice nebudú rukojemníkom vlády,“ reagoval košický primátor.

9.49 Podľa poslanca Miloša Ihnáta (nezávislý) by malo vedenie mesta ešte rokovať o podpore v Bratislave. „Taká príležitosť sa Košiciam naskytne možno za ďalších 20 rokov.“

9.46 Polaček naznačuje, že deväť dní by Košice boli stredobodom kamier. „Dôležité je ale čo bude na konci dňa „Obrovské záväzky a nezrekonštruované haly. Mesto je pripravené a vie EYOF zorganizovať. Mali by sme ale získať zrekonštruovanú infraštuktúru ako pri EHMK 2013, ktorá bude prinášať zisk."

9.38 Zastupiteľstvo rokuje o EYOF - mládežnickej olympiáde. "Sme svedkami volebnej kampane strany Smer-SD, kedy Košičania boli hodení cez palubu. Necítim podporu vlády ani podporu olympijského výboru," povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček. Košice podľa neho majú záujem organizovať olympiádu.

9.36 Poslanci schválili informáciu o povinnosti mesta Košice vrátiť daň z nehnuteľností daňovému subjektu U. S. Steel Košice a návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019. Za bolo 36 poslancov.

9.30 - Primátor Polaček informuje, že o probléme rokoval aj s U. S. Steelom, ale bez dohody o možnosti splátok.

9.29 - Poslanec Djordjevič kritizuje terajšie vedenie mesta, že o probléme s vrátením dane neinformovalo poslancov. Primátor Polaček vysvetľuje, že problém najskôr riešili odborné útvary mesta a že okamžite ako to bolo možné, o probléme informoval.

9.28 - Poslanec Rusnák požiadal o stanovisko aj kontrolóra mesta.

9.26 - Zastupiteľstvo diskutuje o tom, či na úhradu môže použiť rezervný fond mesta, alebo zaplatiť takmer milión z rozpočtových peňazí. Názory sú rôzne.

9.24 - Primátor Polaček vytkol predchádajúcemu vedeniu mesta, že o probléme neinformovalo.

9.23 - Prvým bodom rokovania je vrátenie vyše 940-tisíc eur z dane z nehnuteľnosti od mesta spoločnosti U. S. Steel Košice.

9.16 - Prezentovalo sa 38 poslancov, zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

9.15 - Primátor Polaček víta poslancov aj hostí, medzi ktorými sú aj poslanec Rajtár a župan Trnka

9.12 - Zastupiteľstvo sa začína, poslanci sa prezentujú. Na programe má dva body - ako prvý navrátanie dane z nehnuteľnosti pre spoločnosť U. S. Steel Košice vo výške 940-tisíc eur, ako druhý bod problém organizácie EYOF 2021.

9.11 - Predseda strany Sloboda a Solidarita a europoslanec Richard Sulík využije dnes možnosť vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Košice. Vyjadrí sa k organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže.

9.03 - Začiatok zastupiteľstva sa naťahuje, už teraz mešká. Vo vzduchu cítiť napätie.

8:51 - Desať minút pred oficiálnym začiatkom sa v zasadačke magistrátu začínajú schádzať poslanci a zástupcovia médií.

8.50 - Situáciu na mestskom zastupiteľstve v Košiciach sledujeme minútu po minúte

KOŠICE. V piatok sa na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve v Košiciach rozhodne, či mesto usporiada Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý by sa mal uskutočniť v roku 2021.

Zastupiteľstvo vo februári poverilo primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý), aby vyrokoval s Vládou SR viac peňazí na podujatie.

Viac peňazí od vlády nebude

Polaček bude poslancov oficiálne informovať v piatok, ale už je známe, že rokovania medzi mestom, župy a vicepremiérom Richardom Rašim (Smer) viac peňazí od štátu nepriniesli.

Vláda poskytne Košiciam na EYOF podporu 12 miliónov eur, okrem peňazí na výstavbu Národného tenisového centra (18 miliónov) a na prestavbu internátov na olympijskú dedinu (asi 20 miliónov).

Mesto aj kraj argumentovali, že rozpočet na vybudovanie športovej infraštruktúry a organizáciu hier pre asi 3 500 športovcov by sa mal zvýšiť z pôvodných 85 na minimálne 99 až 122 miliónov eur.

Hrozí zrušenie olympiády v Košiciach

Za týchto okolností budú mať poslanci dve možnosti.

Ak prejde prvá, bude to znamenať, že EYOF v Košiciach bude a vedenie mesta musí urobiť kroky, aby bola olympiáda zorganizovaná.

Súčasťou uznesenia je, aby primátor pripravil návrh zmien v rozpočte mesta na obdobie 2019 až 2021 v celkovej výške maximálne 20 miliónov so zdrojovým krytím z bankového úveru.

Zastupiteľstvo však môže odsúhlasiť aj odstúpenie od organizácie hier EYOF 2021.

Mesto by muselo ukončiť všetky aktivity smerujúce k ich zabezpečeniu z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej pripravenosti projektu.

Aj keby sa však EYOF v Košiciach nekonalo, tento návrh uznesenia obsahuje aj povinnosť vypracovať plán dobudovania športovej infraštruktúry na roky 2019 až 2022 za maximálne 10 miliónov s použitím externých zdrojov.

