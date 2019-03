Maratón v košickom zastupiteľstve rozhodnutie o olympiáde nepriniesol

Mesto chce pokračovať v rokovaniach. S nárokmi na vládu išli dole.

8. mar 2019 o 18:01 Jana Ogurčáková, Michal Lendel

KOŠICE. Košický parlament má za sebou rekordne dlhé zastupiteľstvo.

Poslanci diskutovali bezmála 5 hodín o jedinom bode, v ktorom mali rozhodnúť, či sa bude Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v roku 2021 konať v Košiciach.

A hoci Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) dal Košiciam ultimátum, aby mesto v čo najkratšom čase - najneskôr do 8. marca 2019 - oznámilo jasné stanovisko k organizácii letného EYOF 2021, piatkové mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva definitívu neprinieslo.

V prípade, že k uvedenému dátumu SOŠV nedostane od primátora mesta Košice žiadnu odpoveď, bude to považovať za signál odstúpenia mesta Košice od zmluvy na organizáciu XVI. letného EYOF v roku 2021.

O organizáciu hier už prejavili záujem mestá Poprad a Banská Bystrica.

Žiadajú o 10 miliónov viac

Zastupiteľstvo prijalo po siahodlhej polemike návrh, v ktorom žiada vládu o finančný príspevok v celkovej výške 22 miliónov.

A na rokovania poslalo viceprimátorku Luciu Gurbáľovú (KDH) a predsedu komisie športu a aktívneho oddychu Ladislava Lörinca (nezávislý).

Na predchádzajúcom neúspešnom rokovaní vo februári v tejto veci zastupoval Košice primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

Za druhého organizátora športovej akcie EYOF, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK), rokoval Rastislav Trnka (nezávislý).

Vicepremiér Richard Raši (Smer), ktorý má s oboma regionálnymi politikmi komplikované vzťahy, sa vtedy vyjadril, že nevidí dôvod na zvyšovanie príspevku od vlády nad sumu 12 miliónov eur, ktoré avizoval ešte pred stretnutím.

Zastupiteľstvo požiadalo vládu, aby sa vyjadrila do 18. marca, pričom konečné rozhodnutie o organizácii hier má padnúť na rokovaní košického zastupiteľstva.

Primátor má požiadať SOŠV o predĺženie termínu na predloženie stanoviska mesta k organizácii športovej akcie a tiež o súčinnosť pri rokovaniach s vládou.

Magistrát: Pôjde to na úkor iných aktivít

Rozhodnutiu predchádzala diskusia, ktorú otvoril Polaček tvrdením, že vedenie mesta má záujem o organizáciu tejto športovej akcie, no nie za súčasných podmienok.

Do niekoľkohodinovej polemiky, ktorá sa týkala hlavne nedostatku financií na vybudovanie chýbajúcich športovísk i obnovu zastaranej športovej infraštruktúry sa zapojili okrem vedenia mesta či mestských poslancov aj zamestnanci magistrátu, a tiež športová verejnosť.

K slovu sa v košickom parlamente dostal aj poslanec NR SR Alojz Hlina (KDH) a poslanec europarlamentu Richard Sulík (SaS), ktorý Košiciam odporučil, aby sa nestali rukojemníkom tohto podujatia.

Podľa riaditeľa košického magistrátu Marcela Čopa, ak by mesto išlo do organizácie EYOF, šlo by to na úkor školstva, ciest či sociálnej oblasti.

„V tomto okamihu mesto nie je schopné venovať sa aj svojmu rozvoju aj tomuto projektu v režime dvoch rokov, ktoré máme k dispozícii,“ doplnil.

Jednostrannú investíciu neodporučil ani hlavný kontrolór mesta Pavol Gallo.

„Ako zodpovední hospodári nemôžme prijať záväzok vybudovať športové stánky pre festival športovcov celého sveta, ak nám v súčasnosti chýbajú športové stánky pre našich športovcov, naše deti. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov,“ povedal poslanec Ladislav Rovinský (nezávislý).

Prívrženci EYOF: Zostanú tu športoviská

Naopak, poslanec Ján Jakubov (Smer) sa organizácie športovej akcie zastal, hoci pripustil, že to bude chcieť odvahu.

Lenka Kovačevičová (nezávislá) zdôraznila, že športová udalosť má mesto spojiť, nie rozdeliť.

„Potrebuje správneho manažéra, ktorý dokáže viesť rokovania. Nemusíme EYOF viesť megalomansky, ale v rámci možností.“

Viacerí poslanci poukázali na to, že prínosom podujatia pre mesto budú vybudované športové stánky, ktoré by tu po EYOF zostali.

Šéf komisie športu Ladislav Lörinc (nezávislý) upozornil, že táto komisia vo štvrtok jednoznačne odhlasovala súhlas s EYOF.



„Je férové povedať, pán primátor, že do toho nejdeme. Máme záväzok. Úspech alebo neúspech je na pleciach vedenia mesta. Srdce hovorí, že som športovec a Košičan a keď túto príležitosť nevyužijeme, už sa nezopakuje. Nemal som peniaze na byt, no zobral som si hypotéku a splácam ju. V takej situácii je aj mesto, no dokážeme to zvládnuť. Príliš dlho sme sa v meste venovali marketingovým behom amatérov,“ povedal.