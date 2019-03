Začína sa hokejová bitka o východ. Zatiaľ víťazili len hostia

Ako vidia štvrťfinálovú sériu tréneri Košíc a Popradu.

10. mar 2019 o 21:00 Patrik Fotta

KOŠICE/POPRAD. Štvrťfinálová séria play-off Tipsport ligy medzi hokejistami HC Košice a HK Poprad štartuje už v pondelok v Steel Aréne od 18. hod.

Oceliari sa dva roky po sebe nedokázali prebojovať medzi najlepšie štyri tímy vo vyraďovacej fáze a preto by mala byť ich motivácia postúpiť ďalej obrovská.

Na druhej strane Popradčania čakajú na výraznejší úspech v play-off od sezóny 2010/11, kedy sa prebojovali až do finále.

V ňom však podľahli práve mužstvu z metropoly východu 1:4 na zápasy.

Do zostavy Košičanov sa po zranení vracia kapitán a jednoznačný líder ofenzívy Ladislav Nagy.

Práve on by mohol byť rozhodujúcim faktorom v prípade, že v play-off bude predvádzať podobné výkony ako počas základnej časti.

Vyrovnaná trojica brankárov

Košickí hokejisti boli počas sezóny v tabuľke aj na prvom mieste, no v konečnom účtovaní obsadili štvrtú priečku.

„Myslím si, že žiadnemu tímu sa počas základnej časti nevyhli aj slabšie obdobia. Čo sa týka nás, mali sme niekoľko slabších zápasov, ktoré nám nevyšli, ale viackrát sme sa museli vyrovnať aj s početnou maródkou. Myslím si, že štvrté miesto je dobrá východisková pozícia, keďže začíname doma, ale bilancovať budeme až po skončení celej sezóny. Chlapci sú už nedočkaví na začiatok play-off a my tréneri rovnako,“ povedal tréner HC Košice Roman Šimíček.

Návrat Ladislava Nagya do košickej zostavy môže byť silným impulzom aj pre ostatných jeho spoluhráčov.

„Na Lacovi je vidno, že sa už na to veľmi teší, keď bude môcť do toho opäť naskočiť. My sa na neho samozrejme tešíme tiež, pretože je to líder kabíny ako na ľade, tak aj mimo neho,“ uviedol Šimíček.