Šimíčka nahnevalo, že Nagya nikto nepomstil

Ja sa tam pobiť nepôjdem, vraví tréner oceliarov.

12. mar 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice podľahli v úvodnom stretnutí štvrťfinále play-off Tipsport ligy na domácom ľade Popradu 2:3.

Rozhodujúci gól strelil od modrej čiary sedem minút pred koncom Marcel Petran.

Od polovice zápasu dohrávali Popradčania bez vylúčeného Mlynaroviča, ktorý zozadu napadol kapitána oceliarov Ladislava Nagya.

Domáci však päťminútovú presilovku nevyužili a v sérii hranej na štyri víťazstvá prehrávajú 0:1 na zápasy.

Musia začať viac hrýzť

Tréner košických hokejistov nebol po zápase spokojný s výkonom niektorých svojich zverencov.

„Do zápasu sme išli s cieľom vyhrať. Bohužiaľ počas šesťdesiatich minút nepredviedli všetci hráči čo sme od nich očakávali. Nasadenie musí byť v play-off omnoho vyššie, rovnako aj bojovnosť. Na môj vkus bol zápas dosť mäkký z našej strany. Séria ale bude podľa mňa ešte dlhá a my musíme jednoznačne začať viac hrýzť inak to nepôjde,“ povedal Roman Šimíček.

Prečítajte si tiež: Košičania prvé štvrťfinále nezvládli, Poprad sa ujal vedenia v sérii

Českému kormidelníkovi sa nepozdávalo, že bezprostredne po tom, ako bol napadnutý Nagy sa ho žiadny zo spoluhráčov nezastal.

„Malo to byť vyriešené okamžite a nemalo sa čakať na žiadny pokyn. Laco je náš kapitán a najlepší hráč základnej časti, ktorého si musíme chrániť. Keď to mám povedať na rovinu, aj keby som vedel, že dostanem do držky tak tam naskočím a pokúsim sa ho pomstiť. Súper musí vedieť, že niečo také si nemôže dovoliť, ale je to ťažké, ja sa tam pobiť nepôjdem,“ skonštatoval Šimíček.

Haščák: Nechápem prečo panikárime

Víťazný gól strelil v 53. minúte popradský obranca Marcel Petran, ktorý od modrej čiary prepálil všetko čo pred ním stálo.

„Hoci sme dali dva góly v presilovkách nedá sa povedať, žeby nám nejako vychádzali, pretože sme ich dosť veľa nepremenili. S Fínom Karalahtim sme sa pred gólom dohodli, že po víťaznom buly mi to posunie a ja som už len vypálil, ani som nepremýšľal. Samozrejme ma teší, že mi to tam padlo,“ uviedol Petran.

Popradčanov prvé víťazstvo nabudilo a rozhodne by sa domov chceli vracať s vedením 2:0.

„Čo by sme to boli za tým, keby sme prišli len po jednom víťazstvo a na druhý deň by sme to už len tak odfrkli. Dáme do toho všetko a séria sa potom presťahuje ku nám domov,“ dodal Petran.

Jedným z košických strelcov bol Marcel Haščák, ktorý v 50. minúte vyrovnával na 2:2.

„Prehrali sme síce bitku ale vojna je pred nami. Tie hlúposti, ktoré sme spravili musíme hodiť za hlavu a snažiť sa stavať na pozitívnych veciach. Myslím si, že sme hrali veľmi panicky a nikto nevedel podržať puk pri presilovkách, ktoré nám vôbec nešli. Presilovky sú alfa a omega, my sa pri nich musíme viac upokojiť a každý musí robiť to čo má. Nechápem prečo panikárime a robíme veci akoby sme mali hlavy na opak,“ povedal Haščák.