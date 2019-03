Súdna kauza s Rómami z Moldavy sa zasekla na tlmočení

Sledovaný prípad policajnej razie a jej následkov opäť odročili.

12. mar 2019 o 14:31 SITA

KOŠICE. Na Okresnom súde v Košiciach v utorok pokračovalo hlavné pojednávanie s dvoma zo šestice obžalovaných v kauze policajnej razie v Moldave nad Bodvou z júna 2013.

Súdy pojednávajú s Moldavčanmi o ich vine za krivé svedectvo či výpoveď.

V utorok pred samosudcu predstúpili Milan H. a Roland D. Obe pojednávania odročili.

Obhajoba: Nezabezpečili tlmočenie či preklad

Obžalovaný Milan H. sa podľa prokuratúry dopustil trestného činu lživým obvinením policajta Milana J., ktorý mu údajne pri zásahu v osade spôsobil viaceré povrchové zranenia a rozbil telefón.

Vyšetrovanie podľa prokuratúry zistilo, že takýto skutok sa nestal a vyšetrovanie bolo v tomto prípade zastavené.

Obhajca označil obžalobu za zmätočnú. Podľa neho obsahuje informácie, ktoré vôbec nevyplývajú z výsledkov vyšetrovania.

Poukázal tiež na to, že v prípravnom konaní bolo porušované právo obžalovaného na obhajobu a spravodlivý proces, keď orgány činné v trestnom konaní napriek tomu, že vedeli, že neovláda slovenský jazyk, nezabezpečili tlmočenie či preklad.

Zákon bol podľa obhajoby porušený aj tým, že obžalovaný nedostal v maďarčine preloženú obžalobu.

Problém aj na pojednávaní

S prekladom bol problém aj priamo na pojednávaní.

Obhajca opakovane upozorňoval, že prizvaná tlmočníčka nemá funkciu prekladať obžalobu a trval na tom, aby si obžalovaný mal možnosť obžalobu pozrieť písomne preloženú a pripraviť sa na to, čo sa mu kladie za vinu.

„Keď mám právo prečítať obžalobu po maďarsky, chcem si prečítať, prečo som tu," uviedol prostredníctvom tlmočníčky po poučení obhajcom Milan H. s tým, že sa bojí hovoriť, lebo nevie, čo je v papieroch.

„Nie som schopný hovoriť, lebo neviem, prečo som tu. Chcem si to pomaly prečítať doma," dodal.

Sudca nechal prečítal výpoveď obžalovaného zo zápisnice z prípravného konania.

Rovnaký postup zvolil aj pri v tomto prípade poškodenom policajtovi, ktorý sa na pojednávaní nezúčastnil.

S čítaním tejto zápisnice však obžalovaný nesúhlasil a preto sudca konanie odročil na 16. mája.

Prokuratúra: Zrazu nevie po slovensky

Podľa zástupcu prokuratúry Mateja Čintalu sa obštrukciami trestné konanie zbytočne naťahuje, hoci všetky práva obžalovaného podľa neho boli zachované.

„Obžalovaný v procesnom postavení obvineného sa pred vyšetrovateľom vyjadril, že rozumie slovenskému jazyku slovom aj písmom s tým, že podpísal túto zápisnicu za prítomnosti obhajcu, kde uviedol, že bol riadne poučený. Zrazu na dnešnom hlavnom pojednávaní už nerozumie slovenskému jazyku a žiada preklady, pričom, pokiaľ viem, aj pred médiami rozprával po slovensky. Takže nevidím dôvod, aby okrem tlmočníka bol do konania prizvaný aj prekladateľ," povedal Čintala.

Podľa obhajcu Romana Kvasnicu ide o zbytočný problém, keďže o preklad žiadali už v januári.

„Aj v prípade, že obvinený v zápisnici vyhlási, že rozumie úradnému jazyku, tak pokiaľ orgány činné v trestnom konaní majú informácie, že neovláda dobre tento jazyk, napriek tomu z úradnej povinnosti to musia spraviť," uviedol Kvasnica s tým, že obžalovaný neovláda slovenský jazyk na dostatočnej úrovni.



V procese s Rolandom D. sa pokračovalo v čítaní listinných dôkazov.

Obžalovaný počas nich zdôraznil, že nikdy neoznačil, že policajt Peter K., ktorý v tomto procese vystupuje ako poškodený, niekoho bil a preto netuší, prečo je obžalovaný.

Súd rozhodol o odročení konania takisto na 16. mája. Obhajoba aj obžaloba žiadali aj o zaradenie nových dôkazov.

Prišla aj ombudsmanka

Na oboch utorkových pojednávaniach sa zúčastnila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá pripomenula, že udalostiam v Moldave n/Bodvou sa venovala ešte jej predchodkyňa Jana Dubovcová, ktorá o tom vyhotovila mimoriadnu správu.

„Správa z roku 2013 sa zameriavala na ľudsko-právne aspekty, a preto chcem monitorovať priebeh pojednávaní. Zo svedkov sa stavajú obžalovaní, a preto chcem osobne zaznamenávať, ako sa zabezpečujú počas pojednávania všetky záruky práva na spravodlivý proces," uviedla Patakyová.

Podľa nej je z priebehu pojednávania v prípade Milana H. zrejmé, že dochádza k odlišnej interpretácii práva na tlmočenie a preklad.

„Jedna vec je vyjadriť sa v pozícii poškodeného, či rozumiem jazyku slovenskému. Druhá vec je, nakoľko si viem uvedomiť dôsledky konaní, ktoré sa voči mne začnú viesť v pozícii obvineného, resp. obžalovaného. Videli ste to aj z priebehu, že tlmočníčka sa snažila verne zachovávať obsah zápisnice, ale keď si to premietneme na každého jedného z nás, že by nám niečo bolo kladené za vinu a nemali by sme možnosť tomu porozumieť z textu, ktorý si vieme prečítať a opätovne sa k nemu vrátiť, aby sme do dôsledkov porozumeli obsahu toho dokumentu, tak tam podľa mňa vznikajú veľmi významné rozdiely, ktoré sa potom takýmto spôsobom prejavujú," dodala Patakyová.

Verejná ochrankyňa práv sa stala jednou z vedľajších účastníkov konania pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu, ktorý sa udalosťami v Moldave n/Bodvou tiež zaoberá v dvoch konaniach, do ktorých pribral ako tretiu stranu aj Vysokého komisára OSN, Amnesty International a občianske združenie Equity.

Kauza policajného zásahu

Traja sudcovia Okresného súdu Košice I rozhodujú o vine alebo nevine šiestich obyvateľov Budulovskej ulice v Moldave nad Bodvou, ktorí vypovedali o tom, čo počas policajnej razie v roku 2013 prežili.

V máji 2018 im boli vznesené obžaloby z trestných činov krivého obvinenia a krivej výpovede.

Okresný súd Košice I ich vzápätí odsúdil trestnými rozkazmi na tresty odňatia slobody 12 mesiacov s podmienečným odložením na 12 až 18 mesiacov.

Advokáti zbitých Rómov podali voči trestným rozkazom odpory a preto nenadobudli právoplatnosť.

Od septembra 2018 doposiaľ súd vytýčil 17 termínov hlavných pojednávaní.

„Už z vyjadrení vtedajšieho ministra vnútra (Roberta Kaliňáka - pozn. red.) k zásahu v Moldave bolo prejudikované, ako sa skončí policajný zásah s tým, že polícia nepochybila a ľudia, ktorí boli obeťami tohto policajného zásahu, si to vymysleli," dodal Kvasnica.

Desiatky policajtov zasahovali v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou a v obci Drienovec 19. júna 2013.

Polícia hovorila o plánovanej pátracej akcii. Zasahovalo 63 policajtov, ktorí predviedli 15 osôb.

Totožnosť chceli zistiť u ôsmich ľudí, piatich riešili pre priestupok a ďalších dvoch pre podozrenie z trestného činu útoku na verejného činiteľa.

Ako vtedy informovala polícia, donucovacie prostriedky použili len voči tým osobám, ktoré neposlúchli výzvy polície a kládli aktívny odpor.

Viacerí Rómovia sa vtedy sťažovali na neodôvodnenú bitku od policajtov, neoprávnený vstup do ich domovov a rozbíjanie nábytku.