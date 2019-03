Vjazd do skladu Ikea v Košiciach je nebezpečný, tvrdí expert

Chýbajú pripájacie pruhy či dopravné značenie. Na vjazde môžu vznikať kolízie.

14. mar 2019 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Výdajný sklad spoločnosti Ikea v Košiciach na Vodomeračskej ulici otvorili iba 1. marca. Zdá sa však, že nie je na najvhodnejšom mieste.

Dá sa k nemu dostať len z rýchlostnej cesty odbočením o 90 stupňov a spomalením vozidiel idúcich stokilometrovou rýchlosťou.

Karabin: Je to tam veľmi nebezpečné

Na problém poukázal aj starosta Pereša Jozef Karabin (nezávislý). Tvrdí, že tam hrozia možno aj tragické kolízie.

„Problém budú mať aj kamióny, ktoré budú zásobovať výdajňu tovaru na Vodomeračskej ulici na Luniku IX. Ešte väčší problém však hrozí zákazníkom. V križovatke R2 totiž chýba pripájací, ale aj vyraďovací pruh. Odbočiť z R2 v úseku, kde je schválená rýchlosť 100 km/h o 90 stupňov a mať za sebou kolónu pretekárov, je nemožné. Sám som si to vyskúšal s autom a prívesným vozíkom. Som Košičan, vedel som, do čoho idem a poviem vám, som rád, že vozík ešte mám. Podobne kolízie hrozia aj v prípade, keď budú autá s prívesnými vozíkmi vychádzať z Vodomeračskej ulice a vchádzať na rýchlostnú cestu. Výjazd z areálu je síce možný cez zadnú bránu, ak bude otvorená, na Perešskú ulicu, avšak ide o komunikáciu popri záhradkách, ktorá je úzka, v zlom technickom stave a nevhodná na tento účel. Situáciu som konzultoval aj s dopravným expertom a upozornil som na to aj príslušné orgány,“ uviedol J. Karabin.

Dopravný expert krúti hlavou

Priamo na mieste bol situáciu preveriť aj dopravný expert Pavel Titl. Premeral si cestu, zmonitoroval vjazd i výjazd a krútil hlavou.