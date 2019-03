Stovky obcí na východe Slovenska sú bez kanalizácie

Vodári kúpili deväť nových vozidiel, chystajú bezplatné rozbory vody.

13. mar 2019 o 14:29 SITA, Judita Čermáková

KOŠICE. Deväť nových vozidiel kúpila Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., (VVS) na posilnenie projektu Čisté obce.

Úpravou v rámci projektu prešli tiež čistiarne odpadových vôd.

Vodárenská spoločnosť chystá v závere mesiaca aj viacero podujatí, ktorými oslávi Svetový deň vody, informovala v mene VVS Monika Krišková.

Projekt Čisté obce spustila VVS v roku 2006, ide o vývoz obsahu domových žúmp pre domácnosti.

Pracovníci spoločnosti to za zvýhodnené ceny robia v lokalitách, kde nie je možnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.

Nové vozidlá

Keďže za posledné roky sa zvýšil záujem o túto službu a čakacie lehoty na vývoz odpadovej vody sa začali predlžovať, vodárenská spoločnosť tento rok pristúpila k posilneniu projektu.

„V každom meste, kde sídlia závody VVS, pribudlo jedno nové vozidlo na vývoz odpadovej vody z domových žúmp, spolu ide o deväť vozidiel. Takisto sme nechali upraviť čistiarne odpadových vôd, aby sa z nich zjednodušil spôsob odčerpania odpadovej vody. Všetky čistiarne musíme vybaviť nádržami na zvážanie vody z obsahu domových žúmp,“ vysvetlil výrobno-technický riaditeľ VVS Gabriel Fedák.

Ako dodal, cieľom je čo najširšia ochrana životného prostredia, preto tam, kde je vybudovaná kanalizácia a kde odpadová voda cez ňu odteká do čistiarní odpadových vôd, zabezpečuje VVS jej čistenie a následne sa späť do prírody vypúšťa vyčistená voda.

„Stále sú však obce, kde kanalizáciu nemajú a domácnosti využívajú domové žumpy. Keďže mnohé z objektov sú už zastarané, nie je ojedinelé, že obsah zo žúmp presakuje do okolitej pôdy a znečisťuje vodu, polia, lúky, záhrady,“ upozornil Fedák.

Bez kanalizácie sú stovky obcí

Ako uviedla spoločnosť, za posledných 15 rokov sa pripojenosť obyvateľov východného Slovenska a časti Banskobystrického kraja na verejnú kanalizáciu a čistiarne odpadových vôd (ČOV) zvýšila na takmer 60 percent.

Nie v každej obci však obyvatelia majú túto možnosť.

V menších obciach, pod 2 000 obyvateľov, totiž nie je možnosť získať financie na vybudovanie kanalizácie z eurofondov.

Na východnom Slovensku je v správe VVS až 746 z 936 obcí, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu.

Ide o malé obce s nízkym počtom obyvateľov a ich prepojenie na jestvujúce kanalizácie a ČOV by bolo extrémne nákladné.

„Riešením je vybudovanie zberných čistiarní odpadových vôd, ktoré budú zneškodňovať odpadové vody zo žúmp. V spolupráci s odbornými garantmi, ktorými sú vodárenské spoločnosti, by mohli obce vytvoriť sieť obcí, v ktorých sa bude sústreďovať zberná čistiareň odpadových vôd. Toto riešenie by si žiadalo aj podporu z Európskej únie. Čerpanie eurofondov by sa malo ako ekonomicky výhodnejšie preorientovať na menšie projekty, ktoré by riešili problémy mnohých menších obcí,“ upozornil generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha.

Svetový deň vody

VVS zároveň informovala, že v piatok 22. marca si už tradične pripomenie Svetový deň vody bezplatnou analýzou dusičnanov v jej vzorkách.

Rozbory sa budú aj tento rok vykonávať v zákazníckych centrách jednotlivých závodov VVS.

Otestovať si svoju vodu bude môcť verejnosť v čase od 7. do 13. hodiny.

„Stačí priniesť na zákaznícke centrum vzorku vody v čistej, uzavretej sklenenej alebo PET fľaši s minimálnym množstvom 0,3 litra. Výsledky rozboru zákazníkom oznámia hneď na mieste. Jedna fyzická osoba si môže nechať zanalyzovať maximálne tri vzorky vody,“ informovala Krišková.

VVS zároveň pri tejto príležitosti pripraví súťaž pre školákov a verejnosť, ako aj špeciálne vydanie časopisov Vodník a Vodníček.

Pre školy zorganizuje 28. a 29. marca, ako aj 1. apríla Dni otvorených dverí spojené s prehliadkou vybraných vodárenských objektov.

V ponuke sú aj s odborným výkladom pre organizované skupiny zo základných či stredných škôl prehliadky úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd, chemických laboratórií či Environmentálneho vodárenského vzdelávacieho zariadenia v Michalovciach.

Fakty Svetový deň vody bol vyhlásený v roku 1992 v Riu de Janeiro a toto rozhodnutie schválilo Valné zhromaždenie OSN. Od roku 1993 si tak celý svet každoročne 22. marca pripomína dôležitý sviatok vody, ktorý má každý rok vlastné posolstvo smerujúce k pripomienke, že voda je najvzácnejšia surovina a musíme ju chrániť. Tohtoročné posolstvo povýšilo vodu na naše ľudské práva a znie „Voda pre všetkých. Ktokoľvek si, kdekoľvek si, voda je tvoje ľudské právo.“