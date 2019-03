Vyjednávací tím o EYOF: Čakáme, že premiér si nájde 15 minút

Jakubov hovorí o nezrelosti radnice, Lörinc je ochotný vyraziť kedykoľvek.

14. mar 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) poslal v pondelok list premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer), v ktorom ho žiada o stretnutie s predstaviteľmi mesta Košice.

Po februárovom neúspešnom rokovaní Polačeka a župana Rastislava Trnku (nezávislý) s podpredsedom vlády a košickým exprimátorom Richardom Rašim (Smer) pôjde tentoraz do hlavného mesta nový vyjednávací tím.

Piatkové mimoriadne mestské zastupiteľstvo dalo dôveru viceprimátorke Lucii Gurbáľovej (KDH) a predsedovi komisie športu a aktívneho oddychu Ladislavovi Lörincovi (nezávislý).

Svojou účasťou ich podporí aj bývalý Rašiho viceprimátor Ján Jakubov (Smer).

Pomôže spolustraník

Jakubov tvrdí, že sa musia jednoznačne dohodnúť, čo chcú v Bratislave vylobovať.

„Momentálne je názor, že okrem tých 12 miliónov od vlády by sme potrebovali zhruba 10 miliónov na investičné akcie. Chceme komunikovať, že tento objem by sme chceli dostať do mesta a budeme ho musieť aj niečím podložiť. Nemôžeme len tak prísť a povedať, že chceme o 10 miliónov viac.“

Konečné rozhodnutie o podpore bude podľa neho v rukách vlády. „A vo vláde sú minimálne traja politickí partneri. Musíme rokovať a dostať nejaké vyjadrenie, aby sme vedeli zasadnúť a definitívne povedať - áno, EYOF robíme alebo nerobíme.“

Úrad vicepremiéra si s košickou radnicou doteraz posielal skôr štipľavé odkazy.

Jakubov priznáva, že to treba zmeniť. „Bohužiaľ, po voľbách sa majú odhodiť politické tričká a treba komunikovať v prospech mesta.“

Aj jeho účasť v tíme má zmierniť stranícke napätie.

„Určite ma Lörinc oslovil aj preto, že som bol blízky spolupracovník pána Rašiho, bol som jeho námestník a zhodou okolností sme v jednom straníckom tričku. No som aj stavebný inžinier a investičák.“

Zlý signál

S Rašim by si ale ešte pred schôdzkou zatelefonovali.