Súd rozhodol, že Nový odborový zväz polície bol diskriminovaný

Žaloba bola namierená proti Ministerstvu vnútra SR.

14. mar 2019 o 12:09 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice II v stredu rozhodol o tom, že Ministerstvo vnútra SR (žalovaný) diskriminovalo Nový odborový zväz polície (NOZP), (žalobca).

Informoval o tom predseda NOZP Vojtech Klučarovský.

Trinásť porušení

Okresný súd Košice II vo svojom rozsudku skonštatoval: „Žalovaný svojim konaním diskriminoval žalobcu a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti a porušil tak zásadu rovnakého zaobchádzania. Žalovaný je povinný zdržať sa konania, ktoré by diskriminovalo žalobcu a jeho členov a porušovalo zásadu rovnakého zaobchádzania, spočívajúceho (1) v nepriznávaní rovnakého postavenia všetkým odborovým organizáciám vo vnútorných právnych predpisoch žalovaného, (2) v nerešpektovaní žalobcu ako subjektu oprávneného na kolektívne vyjednávanie pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vrátane kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (3) v nerešpektovaní práva žalobcu podávať návrhy na zlepšenie a dodržiavanie pracovnoprávnych podmienok oproti iným odborovým organizáciám, (4) v neuznávaní žalobcu ako odborového partnera pri rokovaniach v rámci vnútornej štruktúry riadenia žalovaného, (5) v neuznávaní žalobcu ako odborového partnera pri účasti v poradných komisiách žalovaného, (6) v odmietaní práva delegovať člena žalobcu do komisie pre hodnotenie policajta, ktorý je členom žalobcu a zároveň v priznaní výlučného práva inej odborovej organizácie delegovať člena do takejto komisie, (7) v neposkytnutí nevyhnutného materiálno-technického zabezpečenia na zaistenie činnosti odborového orgánu (8) v nerešpektovaní odborového orgánu žalobcu ako „príslušného odborového orgánu“ vo vzťahu k svojim členom, (9) vo vyjadreniach, „označujúcich“ žalobcu za „nelegitímny odborový zväz“ (10) v nerešpektovaní žalobcu ako zástupcu svojich členov, (11) vo zvýhodňovaní členov inej odborovej organizácie poskytnutím neproporcionálnych výhod danej odborovej organizácií, oproti iným odborovým organizáciám (12) v obmedzení definície „odborový zväz“ iba na majoritnú odborovú organizáciu“ (13) v neposkytnutí výhod na odborovú činnosť žalobcu (kancelária, kancelársky nábytok, služobné voľno na odborovú činnosť, zapožičanie vozidla) v primeranom pomere zohľadňujúceho počet členov jednotlivých odborových organizácií."

Priznal ujmu aj trovy

Podľa tohto verdiktu je žalovaný povinný nahradiť žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 1 000 eur.

Súd priznal žalobcovi trovy konania a trovy právneho zastúpenia vo výške sto percent.

"Žalovaný je povinný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku ospravedlniť žalobcovi a zverejniť toto ospravedlnenie formou tlačovej správy žalobcu na svojej hlavnej internetovej stránke a aj vo svojom periodiku „Zvesti“ na prvej strane v nasledovnom znení:

„Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky diskriminovalo Nový odborový zväz polície a jeho členov z dôvodu iného postavenia a odborovej činnosti. Porušilo tak zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zák. č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov a zásadu rovnakého zaobchádzania podľa zák. č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa za spôsobenú diskrimináciu Novému odborovému zväzu polície a jeho členom ospravedlňuje.“

Je to vzpruha

Predseda Nového odborového zväzu SR Vojtech Klučarovský k rozsudku uviedol: „Veríme, že hanbu, ktorú si Ministerstvo vnútra SR privodilo ešte nezväčší nezmyselným odvolávaním sa voči rozhodnutiu.“

Podpredseda NOZP Tomáš Doboš dodal: „Toto rozhodnutie je pre nás vzpruhou, že právny systém na Slovensku funguje, napriek ignorancii, ktorú sme zažívali od Ministerstva vnútra pri obhajobe našich členov.“

O stanovisko sme požiadali Ministerstvo vnútra SR.