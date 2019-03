Kroták: Bolo by trestuhodné, ak by Poprad sériu zahodil

Kvôli nebezpečným zákrokom v play-off je rád, že už nehrá hokej.

15. mar 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE/POPRAD. Štvrťfinálovú sériu hokejovej Tipsport ligy medzi HC Košice a HK Poprad sleduje aj bývalý hráč oboch klubov a extraligová legenda Arne Kroták.

Popradský odchovanec len nedávno zavesil korčule na klinec a v play-off fandí svojmu materskému klubu, v ktorom strávil drvivú väčšinu bohatej kariéry.

Kamzíci vedú vo štvrťfinálovej sérii nad Košicami už 2:0 na zápasy a podľa Krotáka by takýto náskok nemali premrhať.

Tretí a štvrtý duel série je na programe v piatok a sobotu na popradskom ľade.

Poprad žije hokejom, vývoj série každého nadchol

Kroták síce prvý zápas nevidel naživo, no druhý si pozrel v televíznom prenose a z víťazstva hostí 2:1 po predĺžení mal radosť.

„Myslím si, že ten kto čakal prekvapenie asi musel byť trochu sklamaný. Aj podľa výsledkov Košíc s Popradom v základnej časti, kedy vždy vyhralo hosťujúce mužstvo som očakával, že minimálne jeden zápas by Poprad mohol vonku vyhrať. Mňa ako Popradčana to samozrejme teší, hoci som hral aj v Košiciach, ale viac držím palce Popradu. Osobne si myslím, že by bolo trestuhodné takto dobre rozohranú sériu zahodiť. Verím, že chlapci urobia všetko pre to, aby postúpili,“ povedal Arne Kroták.

S hráčmi Popradu síce nie je 46-ročný bývalý extraligový kanonier v pravidelnom kontakte, no s niektorými sa občas stretne.

„Patrika Svitanu som mal možnosť vidieť na galavečere pri príležitosti odovzdávania cien športovcom Prešovského samosprávneho kraja. Prehodili sme zopár slov. Ľudia v Poprade momentálne žijú hokejom a myslím si, že oba domáce zápasy budú vypredané. Každého nadchol vývoj série a od toho sa to všetko odvíja,“ uviedol Kroták.

Útoky na hlavu nás vracajú 10 rokov dozadu

Prvé zápasy štvrťfinále play-off boli plné tvrdých zákrokov, z ktorých niektoré boli už za hranicou férovej hry, pričom dochádzalo k vážnemu riziku zranenia.

„Myslím si, že v sérii Nitry s Trenčínom bolo ešte viac nepekných zákrokov ako v sérii Košíc s Popradom. Osobne som rád, že už nehrám, lebo poniektorí si zrejme neuvedomujú, že zdravie je prvoradé. Možno, keď budú starší si uvedomia, že je v poriadku hrať tvrdo a agresívne, no v rámci fair play a čisto. Útoky na hlavu nás vracajú minimálne desať rokov dozadu a ja si myslím, že už aj v najlepšej lige sveta NHL je to prísne trestané,“ skonštatoval Kroták.

V prvom štvrťfinále medzi Košicami a Popradom po tvrdom útoku na kapitána oceliarov Ladislava Nagya sa ho žiadny zo spoluhráčov nezastal.

Podľa Krotáka ide o záležitosť, ktorú by si mali košickí hokejisti vyriešiť v kabíne medzi sebou.

„Ja som v minulosti zažil podobné situácie na mňa. Vždy bol niekto v mužstve, kto sa to okamžite snažil vyriešiť. V tom si ale musia Košičania urobiť poriadok, mňa do toho nič nie je.“

Laca by si zrejme do brány netrúfal postaviť

V košickej bráne dostal v oboch zápasoch príležitosť Vladislav Habal a jeho skúsenejší spoluhráč Ján Laco bol iba na striedačke.

Tréneri zrejme nechceli riskovať jeho nasadenie, keďže takmer celú sezónu pre zranenie nechytal.

„Priznám sa, že brankárom vôbec nerozumiem. Faktom však je, že dlho nechytal a možno keby som aj ja bol trénerom tak by som si netrúfal ho postaviť. Ak by mal ale brankár jeho kvalít presvedčil o tom, že je úplne fit a pripravený na sto percent asi by som mu dôveroval. V každom prípade to nie je pre trénera ľahká situácia. Zrejme by to bolo iné, ak by aspoň zopár zápasov v základnej časti odchytal,“ povedal Kroták.

Po očku sleduje v tíme Popradu aj Štefana Fabiana, ktorý má na svojom konte odohraných už vyše 1000 zápasov v extralige.

Rekordérom v tomto je smere je práve Kroták, ktorý odohral v slovenskej najvyššej súťaži 1259 stretnutí.

„Keď sa ma asi pred rokom pýtali, kto by mohol ohroziť moje individuálne štatistiky, spomínal som, že najbližšie má k tomu práve Štefan Fabian. Možno ak by sa ešte zaprel mohol by zopár sezón potiahnuť. Nedávno pokoril tisícku a ak si vezmeme, že za sezónu v priemere odohráte 60 zápasov na môj rekord by potreboval hrať asi ešte päť sezón. Záleží ako je na tom fyzicky a akú má chuť do hokeja. Čisto teoreticky by ma ale prekonať mohol.“