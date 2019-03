Bratislavský súd zrušil opatrenie, ktoré malo ochrániť biznis EEI v Košiciach

Podľa primátora bude zrušená aj exekúcia vedená voči mestu.

15. mar 2019 o 16:03 (aktualizované 15. mar 2019 o 16:58) Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Podnikanie parkovacej spoločnosti EEI v Košiciach už nebude chrániť neodkladné opatrenie, ktoré ešte vlani v októbri vydal Okresný súd Bratislava I.

Opatrenie prikazovalo mestu, aby sa zdržalo konania, ktoré by EEI zabránilo alebo sťažilo prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta do skončenia zmluvy s EEI v roku 2022 alebo do prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.

Opatrenie voči košickej radnici zrušil bratislavský krajský súd ešte koncom februára.

Polaček: Ide o čiastkové víťazstvo

Podľa primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) ide o čiastkové víťazstvo v spore medzi Košicami a parkovacou firmou o správu nad parkovacím systémom na území mesta.

„Predpokladáme, že rozhodnutie krajského súdu nadobudne právoplatnosť v priebehu budúceho týždňa. Zrušením neodkladného opatrenia zaniká aj dôvod na exekučné konanie voči mestu Košice, ktoré iniciovala začiatkom roka spoločnosť EEI. Oficiálne potvrdenie tejto skutočnosti očakávame v blízkej budúcnosti,“ uviedol Polaček.

Exekúciou chcela EEI dosiahnuť vrátenie správy parkovacieho systému na území Košíc do jej rúk, keďže radnica ho prebrala na prelome rokov.

Stalo sa tak na základe septembrovej zmeny všeobecne záväzného nariadenia č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta. To prijalo ešte predošlé mestské zastupiteľstvo.

Primátor o prieťahoch v Bratislave

Podľa Polačeka sa krajský súd pri rozhodnutí o zrušení opatrenia stotožnil s námietkou mesta, že sa touto spornou otázkou nemal zaoberať súd v Bratislave.

„Znamená to, že o návrhu EEI o nariadení neodkladného opatrenia musí rozhodovať príslušný okresný súd v Košiciach,“ povedal primátor.

V spojitosti s rozhodovaním okresného súdu v hlavnom meste naznačil Polaček aj zámerné naťahovanie konania.

„Pokiaľ by na Slovensku fungovalo všetko ako má a nezaznamenali by sme obštrukcie a prieťahy, rozhodnuté by už bolo v decembri 2018.“

Prípravy memoranda idú do finále

V tomto období pokračujú medzi mestom a parkovacou firmou rokovania o memorande, ktoré má napomôcť spor urovnať.

Podľa mestského poslanca a zároveň splnomocnenca pre urovnanie vzťahov s EEI Henricha Burdigu (nezávislý) je tento dokument vo fáze finalizácie.

„Po záveroch štvrtkového rokovania s firmou EEI predpokladám, že by sme ho mohli do dvoch týždňov už aj podpísať. Následne bude predložené komisii pre urovnanie sporu s touto spoločnosťou. Verím, že tento dokument komisia schváli a následne budeme vedieť pristúpiť k realizácii odkupovania vybudovanej infraštruktúry (parkomaty, závorové parkoviská - pozn. red.),“ povedal Burdiga.

To, či rozhodnutie krajského súdu môže zhoršiť pozíciu EEI pri vyjednávaniach, nechcel komentovať.

EEI: Košický súd nariadi mestu dodržať nájomnú zmluvu

Spoločnosť EEI predpokladá, podobne ako mesto, že súd zrušil neodkladné opatrenie, aby o ňom mohol rozhodovať Okresný súd v Košiciach.

„Domnievame sa, že pokiaľ bolo neodkladné rozhodnutie zrušené iba z dôvodu miestnej nepríslušnosti, Okresný súd v Košiciach v neodkladnom opatrení znovu uloží mestu Košice dodržiavať nájomnú zmluvu až do rozhodnutia vo veci samej. Zároveň však zdôrazňujeme, že úlohou krajského súdu nebolo vôbec posudzovať platnosť alebo neplatnosť nájomnej zmluvy,“ reagoval hovorca EEI Peter Hollý.