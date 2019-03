Parkovacia firma balí v Košiciach biznis, vypla parkomaty

Zdôvodňuje to tým, že mesto je výhradným prevádzkovateľom parkovania.

17. mar 2019 o 8:04 Michal Lendel

KOŠICE. Mesto Košice na svojej stránke počas soboty zverejnilo informácie o krokoch parkovacej spoločnosti EEI, s ktorou vedie radnica spor o prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného.

Vypli parkomaty

„Spoločnosť EEI od piatka 15. marca bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia alebo dohody s mestom Košice, ktoré od začiatku roka prevádzkuje parkovací systém v meste, odstavila všetky svoje parkovacie automaty,“ uvádza magistrát.

Firma to mala zdôvodniť tým, že mesto je od 15. marca výhradným prevádzkovateľom parkovania v metropole východu.

„Mimo prevádzky sú tak aj parkomaty na rampových parkoviskách v meste, no vodiči ich môžu využívať, keďže sú na nich zdvihnuté závory,“ upozornila radnica.

O ďalšom postupe v spore plánuje vedenie mesta informovať v priebehu budúceho týždňa.

Magistrát pripomenul, že uhrádzanie parkovného je stále možné priamo mestu prostredníctvom SMS, naskenovaním QR kódu na dopravnom značení alebo na stránke parking.kosice.sk.

Výber parkovného umožňuje mestu zmena Všeobecne záväzného nariadenia č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta, ktorú schválilo predošlé zastupiteľstvo ešte v septembri.

Zrušenie opatrenia voči mestu

Vypnutie parkomatov prišlo v deň, kedy zverejnil magistrát informáciu o zrušení neodkladného opatrenia Krajským súdom v Bratislave, ktoré malo chrániť biznis parkovacej firmy.

Opatrenie prikazovalo mestu, aby sa zdržalo konania, ktoré by EEI zabránilo alebo sťažilo prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta do skončenia zmluvy s EEI v roku 2022 alebo do prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.

V spojitosti s týmto neodkladným opatrením bolo voči mestu vedené exekučné konanie.

V tomto období vrcholia medzi mestom a EEI aj rokovania o memorande, ktoré má napomôcť spor urovnať.



„Po záveroch štvrtkového rokovania s firmou EEI predpokladám, že by sme ho mohli do dvoch týždňov už aj podpísať. Následne bude predložené komisii pre urovnanie sporu s touto spoločnosťou. Verím, že tento dokument komisia schváli a následne budeme vedieť pristúpiť k realizácii odkupovania vybudovanej infraštruktúry (parkomaty, závorové parkoviská - pozn. red.),“ povedal pre Korzár ešte v piatok mestský poslanec a zároveň splnomocnenec pre urovnanie vzťahov s EEI Henricha Burdiga (nezávislý).