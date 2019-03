Úspech v Třinci, šampionát a svadba. Sny Tomáša Marcinka

Narodil sa v Poprade, ale vyrastal v Košiciach, a tak fandí oceliarom.

TŘINEC/KOŠICE. Tridsaťročný stredný útočník Tomáš Marcinko patrí medzi opory hokejistov Třinca, ktorí vstúpia do play-off českej extraligy z druhého miesta.

Dlhoročný stabilný reprezentant Slovenska dohral základnú časť v tomto elitnom klube s kapitánskym céčkom na hrudi.

S bývalým hokejistom Košíc sme okrem iného hovorili aj na tému blížiacich sa majstrovstiev sveta a Korzáru prezradil i veľkú novinku zo súkromného života.

Tohtoročnou udalosťou číslo jeden na Slovensku budú májové majstrovstvá sveta v hokeji. V doterajšom priebehu sezóny ste v našej reprezentácii nedostali priestor ani v jednom prípravnom zápase. Ste z toho nervózny alebo to vnímate tak, že ako účastníka troch MS a dvoch olympijských turnajov vás tréneri nemusia skúšať? Prebieha nejaká komunikácia medzi členmi realizačného tímu SR a vami?

„Nebola žiadna komunikácia a nevidím nato ani dôvod, aby mi oznamovali, že ma nenominovali na ten-ktorý turnaj. Zostavovatelia reprezentácie si vyberali hráčov, ktorých chceli v danej chvíli vidieť a verili im. Rešpektujem, že všetko je na trénerovi a generálnom manažérovi. Jasné, že by som sa chcel dostať na domáce majstrovstvá sveta. Ukážte mi hokejistu, ktorý by to nechcel... Domáci turnaj je jednoznačne lákadlom pre každého hráča. Keď pôjdem do hĺbky ešte viac, tak mám motiváciu navyše, veď Slovensko odohrá zápasy základnej skupiny v Košiciach, kde som vyrastal, kde som sa naučil hrať hokej. Čo môžem urobiť pre to, aby som sa dostal do reprezentácie, je sústrediť sa na svoju hru a výkony, pracovať na sebe a hrať tak, aby si ma zostavovatelia nášho tímu všimli, vybrali do záverečnej prípravy a potom aj do záverečnej nominácie. Rád by som si klubovú sezónu ešte predĺžil aj na reprezentačnej úrovni. Ak by to však nevyšlo, život pôjde ďalej, je to šport."

Je zaujímavé, že na MS ste štartovali jedine v párnych rokoch – v roku 2014 v Bielorusku, v roku 2016 v Rusku a v roku 2018 v Dánsku…

„Naozaj išlo len o zhodu okolností. O MS v Česku v roku 2015 som prišiel vinou otrasu mozgu v závere prípravy, no a pred šampionátom v roku 2017 v Nemecku a Francúzsku som mal problémy s ľavým kolenom, takže som dal prednosť operácii. Počas angažmánu v čínskom Kunlune sme moje problémy riešili jedine injekciami, no keďže sa mi tam sezóna skončila skôr, lebo sme vypadli v prvom kole play-off KHL, bral som ohľad predovšetkým na svoje zdravie. Vznikol totiž časový priestor dať sa konečne dokopy, takže namiesto nominačného boja o štart na majstrovstvách sveta ma čakala artroskopia kolena. Na šampionát sa dá dostať každý rok, ale naštrbené zdravie môže zarúbať cestu v športovej kariére na ďalšie roky. Čo mali spoločné tie šampionáty, na ktorých som štartoval? Že sme nepostúpili do záverečnej fázy turnaja, teda do štvrťfinále. To už je naša nočná mora. Vidíme, že špička je pred nami, delí nás od nej priepasť, aj keď nám niekedy nechýbalo až tak veľa bodov. Vieme všetci, na čom treba pracovať. Slovenská reprezentácia sa omladila, dostali šancu viacerí mladší a doteraz neokukaní hráči, je to dlhá cesta, ale progres je viditeľný, náš tím sa zlepšuje."