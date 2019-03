Takmer všetci veria v postup. Rozhodnutie Škrtela osobnosti prekvapilo

Švajlen: Reprezentácia patrí aj na východ.

19. mar 2019 o 0:00 as

KOŠICE. Futbalovú reprezentáciu Slovenska čaká vo štvrtok 21. marca v Trnave proti Maďarsku štart do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2020. Druhý duel odohrá náš tím hneď v nedeľu 24. marca v Cardiffe proti Walesu.

Ďalšími súpermi v skupine sú vicemajstri sveta Chorváti a Azerbajdžan.

Päť osobností, ktoré časť svojho futbalového života spojili aj s Košicami, sme vyspovedali v ankete.

Položili sme im štyri otázky.

1. Ako by ste charakterizovali zloženie kvalifikačnej skupiny, v ktorej Slovensko narazí na Chorvátsko, Maďarsko, Wales a Azerbajdžan? Podarí sa nášmu tímu postúpiť?

2. Na úvod privítame vo štvrtok Maďarsko a v nedeľu sa predstavíme vo Walese. Ako znie vaša prognóza?

3. V tíme už nebude štvorica stabilných hráčov. Škrtel, Hubočan a Nemec ukončili svoju reprezentačnú kariéru, Weiss odmieta hrať pod vedením trénera Hapala. Považujete to za veľké oslabenie?

4. Slováci odohrajú duel proti Maďarsku v Trnave, no dejiskom ďalších zápasov kvalifikácie už bude Národný futbalový štadión na Tehelnom poli v Bratislave. Čo na to hovoríte?

Anton Švajlen, bývalý brankár, strieborný z OH 1964 v Tokiu

1. Ocitli sme sa vo veľmi vyrovnanej skupine, z ktorej by sme však mali postúpiť. Podľa mňa je to z nášho pohľadu dobrá skupina, určite sme sa mohli ocitnúť aj v omnoho ťažšej spoločnosti ešte nepríjemnejších súperov. Hlavným favoritom na postup je, samozrejme, Chorvátsko, aktuálny vicemajster sveta, ktorý sa na vlaňajšom šampionáte dostal na futbalové výslnie. V porovnaní s ďalšími tromi súpermi však hráme atraktívnejší, rýchlejší aj taktickejší futbal. Verím, že doma zvíťazíme vo všetkých zápasoch, v takomto prípade možno bude stačiť doviesť zvonku štyri body. Našim chlapcom budem fandiť, aby postúpili na európsky šampionát. Predpokladám, že o druhé miesto v skupine zabojujeme najmä s Maďarskom.

2. Maďarsko sa v ostatnom čase zlepšilo, to treba objektívne povedať. Bude to zápas so silným emocionálnym nábojom, bude to podobné derby ako proti Česku. Doma by sme však s týmto súperom mali uspieť. Môj tip je, že zvíťazíme o gól, čo bude znamenať náš vydarený vstup do kvalifikácie. Wales má nevyspytateľné mužstvo, ktorého hráči vedia byť veľmi nebezpeční, ak im vyjde zápas. Sú to bojovní futbalisti, atleticky dobre pripravení. Myslím si však, že futbalovosť a kombinačné zmýšľanie sú na našej strane. Pre všetky tieto tímy platí, že sú zostavené dominantne z hráčov, ktorí pôsobia za hranicami svojej krajiny, takže rozhodne aj to, v akej forme prídu hráči do národného tímu zo svojich klubov. Nezabudnime aj na faktor športového šťastia, azda sa prikloní na našu stranu. Bolo by super, keby sa nám vo Walese podarilo uspieť, do ďalšieho domáceho zápasu proti Chorvátsku by sme tak vstupovali vo veľkej pohode.

3. Zaskočilo ma to, ale aj prekvapilo. Naša stabilná zostava sa razom rozpadla. V prípade Weissa to bol osobný postoj voči trénerovi, ako hráč mal čo dať tomuto mužstvu, o tom niet pochýb. Pristavím sa pri trojici Škrtel, Hubočan, Nemec. Všetci traja mohli aspoň začať kvalifikáciu, odohrať v nej ešte tohtoročné zápasy, pomôcť tímu pri vstupe do kvalifikácie, pričom v ostatných priateľských zápasoch by mal tréner Hapal priestor zapracovať do mužstva aj mladších nasledovníkov tejto trojice. Škrtel je obrovská osobnosť, líder a hráč, ktorý vzbudzuje rešpekt aj u súpera. Aj Hubočan mal množstvo cenných skúseností, je to futbalový poctivec. Nemec je užitočné útočné kladivo, vždy bol tam, kde bolo treba. Na druhej strane, ak to všetci cítili, že je správny čas skončiť, tak to treba rešpektovať. Ešte by som dodal, že sa nestotožňujem s prestupom Hamšíka do Číny, je to však jeho rozhodnutie a jeho kariéra. Uvidíme, v akej forme príde.