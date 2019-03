Návrat električky a Chodník slávy. Košice vymýšľajú, ako oživiť centrum a nezabiť jeho ducha

Prvý návrh už môžete pripomienkovať.

20. mar 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Katarína Gécziová

Okolie Štátneho divadla by sa mohlo zmeniť na Chodník slávy. Aj s týmto ráta nová koncepcia centra Košíc, ktorú môže verejnosť pripomienkovať. (Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Aká budúcnosť čaká umelecké diela v centre? Bude v ňom opäť jazdiť električka? Čo s vizuálnym smogom, roky prázdnymi telefónnymi búdkami a starými novinovými stánkami? Ako by sa mal zmeniť vzhľad letných terás?

Prečítajte si tiež: Autor generelu: V centre je takmer nemožné urobiť si peknú fotku historických budov

Odpovede na to ponúka materiál - Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie a jej ochranného pásma.

Ten je zverejnený na stránke mesta Košice.

Jeho vyhotovenie si objednal Útvar hlavného architekta (ÚHA) mesta Košice.

Generel sa zaoberá historickým centrom Košíc, teda Mestskou pamiatkovou rezerváciou a jej ochranným pásmom, ktoré spolu tvoria centrálny mestský priestor Košíc, teda historické jadro.

Usporiadanie verejného priestoru

Architekt Alexander Lami, ktorý je jedným z dvoch autorov generelu vysvetľuje, že tento materiál má priniesť návod, ako „užívať centrum, aby sme zachovali jeho pôvodnú autentickosť a atraktivitu. Ako usporiadať verejný priestor v centre, ako ho očistiť od rušivých alebo zbytočných prvkov, ktoré v ňom nemajú opodstatnenie z hľadiska uspokojovania potrieb obyvateľov a návštevníkov.“

Umiestňovanie objektov v centrálnom mestskom priestore si podľa Miroslava Mižáka z ÚHA vyžaduje špecifické nároky. Vysvetľuje, že sa tým má chrániť historická architektúra a charakteristické uličné pohľady.

Ako ďalší z dôvodov Mižák menuje odstraňovanie bariér vo verejných priestoroch mesta pre slabozrakých, nevidiacich a inak zdravotne postihnutých občanov.

Atraktivita centra vzrástla

Podľa vypracovaného materiálu sa košické centrum za posledné dve dekády výrazne zmenilo. Spomína sa v ňom veľká rekonštrukcia Hlavnej ulice v roku 1996 za čias primátorovania Rudolfa Schustera.

Prečítajte si tiež: Drak zavadzal kultúre. Mnícha zrazilo auto, slúžil ako kôš

Po nej sa postupne menili a obnovili i ďalšie priľahlé ulice v centrálnej mestskej zóne, ktorých cieľom bolo „zlepšiť podmienky pre využitie verejných priestorov v historickom centre mesta – vrátiť život do verejných priestorov,“ vysvetľujú autori generelu.

Konštatujú však, že dnes musí Mestská pamiatková rezervácia Košíc bojovať s opačným problémom. Jej atraktivita vzrástla a s tým sa zvýšil aj záujem „rôznych subjektov o 'vstup' do tohto priestoru.“

V depe čakajú veterány

Ak by sa pristúpilo na návrhy popísané v genereli, tak zrejme najväčšou zmenou by bol návrat električky do centra. Lami hovorí, že električka k jeho koloritu patrí.