O tom, či bude EYOF v Košiciach, sa rozhodne do piatka

V pondelok rokovali zainteresované strany.

18. mar 2019 o 18:04 (aktualizované 18. mar 2019 o 18:38) TASR

Správu aktualizujeme

BRATISLAVA, KOŠICE. Rozhodnutie o tom, či sa Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v roku 2021 uskutoční v Košiciach, má byť jasné do piatka 22. marca.

Po pondelkovom rokovaní zástupcov Slovenského olympijského výboru (SOV), predstaviteľov mesta Košice a vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) to oznámil predseda SOV Anton Siekel.

Siekel: Máme málo času

„Rokovanie dopadlo z nášho pohľadu neutrálne. Prišli sme s tým, aby Raši na zasadnutí vlády predniesol prísľub, že Košice okrem avizovaných 12 miliónov dostanú ďalších desať miliónov na športovú infraštruktúru, ktorá by v meste zostala a bola by pridanou hodnotou," povedal predseda komisie a športu mestského zastupiteľstva (MsZ) v Košiciach Ladislav Lörinc.

Siekel poznamenal, že počas stretnutia zástupcovia mesta Košice predložili aj nový návrh, ktorým by malo byť vybudovanie viacúčelovej športovej haly.

Podotkol, že táto hala by sa do začiatku konania EYOF nestihla vybudovať.

Podľa Rašiho mesto na to nemá projektovú dokumentáciu ani vyhradený pozemok.

„Máme veľmi málo času a každé ďalšie oddialenie rozhodnutia ako ďalej by bolo už fatálne," povedal Siekel.

Konečné rozhodnutie v piatok

„Apelujem na to, aby v piatok padlo konečné rozhodnutie. Pokiaľ bude pozitívne, očakávam, že vedenie mesta dá do toho maximum. Ak by sa to nestalo, nehodnotím to zas tragicky. Stále máme čas na to, aby sme sa dozvedeli aj inú alternatívu," poznamenal Siekel.

Nepripúšťa, že by Slovensko organizáciu tohto podujatia nezvládlo.

Raši poznamenal, že Košice vedia toto podujatie zvládnuť.

„Stačí na to spraviť jediné, držať sa pôvodného kontraktu a toho, čo pre Európsky olympijský výbor zadefinovalo, že urobí," povedal Raši.

Ako doplnil, v kontrakte je zadefinovaná aj stavba Národného tenisového centra, ktoré by pre prípad olympiády slúžilo aj ako viacúčelová hala pre viaceré športové podujatia.

„Momentálne 12 miliónov eur je pripravených na rekonštrukciu všetkého, čo v meste je. Treba sa pustiť do nového Národného tenisového centra," uzavrel Raši.

Medzi Rašim a Polačekom to iskrí

Primátor Košíc Jaroslav Polaček a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka začiatkom januára požiadali vládu SR o poskytnutie písomnej záruky na zabezpečenie nenávratných finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov na EYOF.

MsZ prvýkrát poverilo primátora na rokovanie s vládou v súvislosti s financovaním podujatia 14. februára.

Vicepremiér Raši tak ako v predchádzajúcej odpovedi listom prisľúbil vládny príspevok vo výške 12 miliónov eur, čo je podľa Polačeka nedostatočné.

MsZ ďalším uznesením z 8. marca žiadalo o opätovné rokovanie s vládou do 18. marca s novým vyčíslením.

Vicepremiér sa po rozhodnutí MsZ vyjadril, že mesto „hádže sumy úplne z brucha".

Pri téme EYOF sa Polaček a bývalý košický primátor Raši navzájom obviňujú z klamstva a zavádzania.

Dvanásť miliónov je podľa mesta málo

MsZ schválilo kandidatúru mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 na svojom zasadnutí v júni 2016, konať sa má v Košiciach od 24. júla do 1. augusta 2021.

Na podujatí sa predpokladá účasť približne 6 000 ľudí, z toho 3 700 športovcov z 50 štátov.

Súčasné vedenie mesta od začiatku januára tvrdí, že EYOF bez vládneho príspevku nedokáže zorganizovať „na takej úrovni, ako sa patrí".

Kým prisľúbený vládny príspevok 12 miliónov eur považuje Raši za dostatočný, mesto má opačný názor.

Mestskí poslanci dvakrát poverili primátora Jaroslava Polačeka, aby rokoval o výške príspevku.