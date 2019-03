Inštruktor rozhodcov: Popradský gól nemohol byť uznaný

Vyzeralo to s nami už veľmi zle, vraví košický tréner Šimíček.

19. mar 2019 o 17:51 Patrik Fotta

KOŠICE. Po piatom zápase štvrťfinálovej série Tipsport ligy medzi hokejistami HC Košice a HK Poprad najviac rezonovala téma neuznaného gólu v predĺžení.

Hlavný rozhodca najskôr gól Popradčanov uznal, no po konzultácii s videorozhodcom kvôli posunutej bránke svoj verdikt zmenil.

O tom, či bolo rozhodnutie správne sme sa informovali u inštruktora rozhodcov Petra Országa.

V pravidlách bola prijatá výnimka

Pred dvoma rokmi nastala úprava pravidla o góle do posunutej brány.

Dovtedy nebolo možné za žiadnych okolností uznať gól, ktorý padol do brány mimo svojho miesta.

„Platí to dodnes, ale zároveň bola prijatá úprava pravidiel, ktorá hovorí o výnimke. Ak dôjde k posunutiu brány za akýchkoľvek okolností, teda úmyselne alebo neúmyselne v momente, keď je hráč v procese streľby a puk smeruje do priestoru normálneho umiestnenia bránky, takýto gól je možné uznať. Je to jediná výnimka, kedy môže byť uznaný gól do posunutej brány,“ povedal inštruktor rozhodcov Peter Ország.

V prípade, že by sa gólom skončila už akcia Samuela Takáča, ktorý sa snažil prekonať Laca „Forsbergovým“ blafákom, rozhodca by ho uznal.

„Ak by puk prešiel za bránkovú čiaru už z prvej šance, aj napriek tomu, že bola brána posunutá, musel by byť gól v zmysle pravidiel uznaný. Nakoľko ale ostal puk voľný v bránkovisku a až následne sa dostal do posunutej brány po dorážke ďalšieho popradského hráča, takýto gól nemôže byť nikdy uznaný,“ uviedol Ország.

Následne vznikla polemika o tom, či nemal košický brankár dostať dvojminútový trest za posunutie brány, alebo či nemalo byť nariadené trestné strieľanie.

„Takýto verdikt musí urobiť hlavný rozhodca na ľadovej ploche ešte pred tým, ako kontaktuje videorozhodcu. Toho sa potom môže iba opýtať, či bola brána posunutá skôr alebo neskôr ako sa dostal puk za bránkovú čiaru. Ak bola posunutá skôr, musí sa rozhodca riadiť svojím verdiktom, ktorý urobil na ľadovej ploche,“ dodal Ország.

Laco si pri zákroku natiahol ruku

Košický tréner Roman Šimíček si bol v kritickej situácii istý, že gól nemôže byť uznaný.

„Vyzeralo to s nami už veľmi zle. Keď padol gól do posunutej brány, ja osobne som bol presvedčený o tom, že nebude platiť. Skomplikovalo sa to tým, že sa volalo videorozhodcovi. To nám paradoxne pomohlo, keďže Poprad sa radoval predčasne z postupu. Zápas bol veľmi ťažký, či už fyzicky alebo psychicky, ale o to viac nás teší víťazstvo,“ povedal Šimíček.

Po neuznanom popradskom góle v predĺžení vykorčuľoval brankár Ján Laco k striedačke viditeľne otrasený.

„Ja som si pri tom zákroku trochu natiahol ruku, ale verím, že to bude v poriadku. Priznám sa, že som vôbec nevedel, čo sa udialo a či to bol gól alebo nie. Videl som len rozhodcu, ako išiel telefonovať. V tej chvíli som vykorčuľoval k našej striedačke prehodiť s doktorom zopár slov, ale potom som sa hneď vrátil späť. Adrenalín sa znova naštartoval a bojovali sme ďalej,“ uviedol Laco.