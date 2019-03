Pamiatkar o košickom generele: Prichádza neskoršie, ale je veľmi potrebný

Upozorňuje, aby sa z centra nestalo panoptikum či mesto braku.

22. mar 2019 o 0:00 Katarína Gécziová

Kedysi sa električky premávali po Hlavnej. Ukazujú to historické zábery. (Zdroj: Zbierka pohľadníc VKJB)

KOŠICE. Generel, návod na to, ako usporiadať verejný priestor v centrálnej pamiatkovej zóne, vyvoláva diskusie v odbornej i laickej verejnosti.

Ľudia sa pýtajú, či bude návrat električky do centra vhodný. Zvažujú, nakoľko je zásah do vzhľadu letných terás potrebný.

Uvažujú nad tým, kam sa metropola východu vďaka tomu posunie – dopredu k iným turisticky atraktívnym mestám alebo to bude skôr krok späť?

Jednou z významných inštitúcií, ktorá dohliada na stav pamiatok, je Krajský pamiatkový úrad Košice.

Ten by mal byť podľa tvorcov generelu v komisii, ktorá by mala rozhodovať o tom, ktoré lokality a aké umelecké diela by mali byť v centre v budúcnosti umiestnené.

Ochrana prijatá pred štrnástimi rokmi

Pamiatkar KPÚ Košice a štátny radca Radoslav Mokriš komentuje, že aktivita mesta, ktoré zadalo spracovanie generelu, prichádza so značným časovým oneskorením.

„KPÚ túto aktivitu nepochybne víta a považuje ju za veľmi potrebnú. S týmto dokumentom, ktorý je vo fáze verejného pripomienkovania, sa aktuálne oboznamujeme. Oficiálnu žiadosť mesta o vydanie záväzného stanoviska sme už dostali.“

Košická radnica si objednala vypracovanie generelu za bývalého vedenia mesta vlani v máji.

Mokriš pripomína fakt, že Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie boli prijaté ešte v roku 2005.