Nagy si nepredstavoval, že s Košicami vypadne trikrát vo štvrťfinále

Postúpili sme zaslúžene, vraví Svitana.

21. mar 2019 o 0:00 Patrik Fotta

POPRAD/KOŠICE. Hokejisti HC Košice prehrali šiesty zápas štvrťfinálovej série s Popradom 2:4 a tretíkrát v rade nepostúpili do semifinále Tipsport ligy.

Popradčania triumfovali vo východniarskej sérii 4:2 na zápasy a v semifinále si zahrajú s Banskou Bystricou.

Záver sezóny oceliarov sa spája s koncom kariéry Ladislava Nagya, ktorý už skôr avizoval, že tento súťažný ročník bude jeho posledným.

Fanúšikovia by ho však určite radi videli na domácich majstrovstvách sveta, kde by sa po klubovej scéne mohol rozlúčiť aj s tou reprezentačnou.

Aj keď veľmi chceli nešlo im to

Okrem štvrtého duelu série s Popradom, ktorý vyhrali košickí hokejisti 5:1, boli zvyšné zápasy mimoriadne vyrovnané.

„Bola to veľmi náročná séria a je škoda, že sme šiesty zápas nezvládli lepšie. Štyridsať minút nám nešli nohy a hrali sme totálne zle. Za dvadsať minút sa to potom už ťažko doháňa. Ak by sme makali od začiatku do konca, myslím si, že by sme vyhrali,“ povedal košický kapitán Ladislav Nagy.

Košičania prehrávali v zápase už 0:3, no dokázali vývoj zdramatizovať dvoma gólmi Haščáka a Dudáša.

V závere odvolali brankára Laca a hoci si vytvorili niekoľko dobrých gólových príležitostí, nepodarilo sa im vyrovnať.

Naopak, Popradčania pridali štvrtý gól zásluhou Mlynaroviča.

„Puk tam poskakoval pred bránkou, ale škoda, že sa ho nepodarilo nikomu z nás dostať dnu. Verili sme si aj za stavu 0:3 a dvoma gólmi sa nám to ešte podarilo znížiť. Mne tam puk tiež raz ušiel v dobrej šanci, ale často sa stáva, že keď veľmi chcete, jednoducho to nejde,“ skonštatoval Nagy.

Rozhodnutie už nezmení

Hlavnou príčinou neúspechu Košíc v štvrťfinále boli podľa Nagya nezvládnuté prvé dva domáce zápasy.