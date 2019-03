Šimíček: Legionári by mali byť lídrami, u nás to neplatilo

Český tréner očakával viac aj od hráčov strednej generácie.

21. mar 2019 o 17:53 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice prežívajú tretíkrát po sebe veľké sklamanie po vypadnutí v prvom kole play-off Tipsport ligy.

Oceliari prehrávali vo štvrťfinále s Popradom už 0:3 na zápasy a hoci ešte dokázali vývoj zdramatizovať dvomi víťazstvami, no šiesty duel série nezvládli a sezóna sa pre nich opäť končí predčasne.

Tentoraz je navyše trpkosť z vypadnutia o to väčšia, že sa s kariérou lúči košický kapitán Ladislav Nagy.

Do tímu z metropoly východu prišiel v sezóne 2015/16, no ani raz sa s mužstvom nepredstavil v semifinále play-off.

Hrali ustráchane a bojazlivo

Tréner oceliarov Roman Šimíček priznal po vypadnutí vo štvrťfinále s Popradom obrovské sklamanie.

„Všetkých v tíme nás to veľmi mrzí, pretože sme sa do toho snažili dať maximum. Rozhodujúce bolo, že sme nechali Poprad utiecť na rozdiel troch víťazstiev. Otáčať sériu zo stavu 0:3 na zápasy je veľmi náročné a len málokedy sa to podarí. Boli sme vo veľmi zložitej situácii, ale stále sme verili, že si môžeme vynúť aspoň siedmy zápas. Obzvlášť po tom, ako sme doma dokázali v predĺžení vyhrať,“ povedal Roman Šimíček.

Výkon Košičanov v šiestom dueli na popradskom ľade však nebol postačujúci.

„Neviem z akého dôvodu sme hrali do polovice druhej tretiny ustráchane až bojazlivo. Nedokážem si to vôbec vysvetliť. Pred zápasom sme videli, že chlapci sú namotivovaní, ale hneď ako vykorčuľovali na ľad, sa poniektorí vyslovene báli hrať s pukom. V tretej tretine sme síce ukázali, že hokej hrať vieme, ale už bolo neskoro,“ skonštatoval Šimíček.

Nagy ukázal vôľu, mali by si od neho brať príklad

Zatiaľ čo v popradskom kádri dokázali odchovanci klubu svojimi výkonmi strhnúť ostatných spoluhráčov, v Košiciach sa najmä legionári herne trápili a neboli platnými posilami.