Minúta po minúte: Primátor povedal, že EYOF v Košiciach nebude

Mestská rada športovú olympiádu neodporučila.

22. mar 2019 o 8:37 Jana Ogurčáková, Michal Lendel

9.42 Zdenko Lipták žiada vyvodenie osobnej zodpovednosti voči tomu, kvôli komu je zmluva neplatná.

9.38 Ladislav Lörinc apeluje, aby prešli poslanci k hlasovaniu. „Nerobme z toho divadlo. Nepredkladajme 10 rovnakých návrhov.“

9.36 Michal Djordjevič útočí na primátora. „EYOF-u ste sa nevenovali tak, ako ste tvrdili na sociálnych sieťach.“ Polaček hovorí, že by sa nemali urážať a byť osobní.

Poslanec Karabin považuje Polačekove slová, že EYOF nebude za vrchol drzosti „Kto ste? Ste snáď Boh v Košiciach? O tom či bude EYOF rozhodnú poslanci! Prestaňte sa správať ako aktivista, ktorý nič nerobí, len kritizuje.“

9.29 Gibóda vysvetľuje, že zmluva, ktorú považuje za neplatnú, sa v minulosti „zasekla“ na sekretariáte primátora Rašiho a nie je zverejnená na stránke mesta.

Poslanec Bernard Berberich sa pýta, či existuje písomný záväzok vlády kedy prídu financie, ktoré boli sľúbené. Primátor mu odpovedal, že takouto informáciou nedisponuje.

9.27 Ján Jakubov, ktorý bol tiež účastníkom rokovaní v Bratislave hovorí, že celé rokovanie sa nieslo v normálnej atmosfére. Za chybu ale považuje, že rokovací tím mesto nevystrojilo ničím. „Komunikovali sme len verbálne, nemali sme žiadny dokument ani uznesenie.“

9.21 Ihnát na margo informácií, že vedenie mesta tlačí na starostov, aby EYOF nepodporili, hovorí, že ako starostu ho nikto netlačil. „Je to moje slobodné rozhodnutie.“

Poslanci opät nepodporili Špakov návrh na väčší priestor na diskusiu.

9.17 Viceprimátor Marcel Gibóda hovorí poslancovi Michalovi Djordjevičovi aby mesto netlačil do niečo nevýhodného.

Miloš Ihnát priznáva, že športové haly sú v zlom stave. Poslanci minulý týždeň absolvovali obhliadku po športoviskách. "Ani veľa stavať netreba, skôr by som to prerábal. Košice by dokázali olympiádu zorganizovať. Ja ju podporím. Treba ale povedať, že zlyhalo bývalé vedenie mesta."

9.10 Miroslav Špak predložil procedurálny návrh aby debata nemala obmedzené vstupy, aby sa mohlo diskutovať nad rámec rokovacieho poriadku. Naposledy sa kvôli tejto výnimke debatovalo sedem hodín. Poslanci ho ale nepodporili.

9.07 Hovorí sa o rekonštrukcii telocviční a výstavbe Národného tenisového centra mimo Popradskej ulice, kde bolo pôvodne plánované.

Začína rozprava.

9.04 „EYOF nebude a je mi to ľúto,“ hovorí primátor. Podľa Polačeka je zmluva so športovými a olympijskými výbormi z roku 2016 je neplatná. „Z primitívneho dôvodu. Nebola v zmysle zákona zverejnená a teda nikdy nenabudla účinnosť.“

9.01 Polaček prosí poslancov o dôveru. „Ak by sme chceli EYOF predsa len chceli organizovať, vyšlo by nás to poriadne draho.“

8.58 Polaček vyratúva nesplnené úlohy, ktoré sa s v súvislosti s organizovaním EYOF mali doteraz uskutočniť.

8.56 Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) ostro kritizuje svojho predchodcu Richarda Rašiho (Smer): „Nemôžem organizovať polovičné a predražené riešenie. Táto vláda nám nepomôže v otázke športu, musíme si pomôcť sami. Napriek viacerým rokovaniam sme nedospeli k úspešnému záveru, teda k navýšeniu štátneho príspevku na krytie investičných príspevkov. Je smutné keď vládne ego zvíťazí nad zdravým rozumom. A ešte smutnejšie je, keď vlastné ego zvalcuje politika, ktorý tvrdil, že Košice miluje.“

8.52 Viceprimátorka Lucia Gurbaľová (KDH) hovorí o priebehu rokovania, ktoré prebehlo v pondelok v Bratislave.

„Dostali sme negatívnu odpoveď s tým, že na rokovanie vlády sa nemôže predkladať hocičo. Aj napriek svojmu postoju k EYOF, videla som v rokovaní s vládou nádej ho zrealizovať, ak by vláda prejavila väčší záujme na realizácii. Keďže sa nestalo a cítim zodpovednosť voči obyvateľov, nechcem ich vystaviť rizikám, ktoré hrozia.“ Predložila návrh, aby z dôvodu nedostatočnej pripravenosti ukončilo vedenie mesta všetky konania súvisiace s organizovaním EYOF.

8.47 Začalo mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva.

8.15 - Dianie na mimoriadnom zastupiteľstve sledujeme minútu po minúte

KOŠICE. Mimoriadne mestské zastupiteľstvo v Košiciach v piatok definitívne rozhodne o tom, či bude mesto hostiť Športový festival mládeže (EYOF) v roku 2021.

Rokovanie sa začína o 8.30 hodine

Významná akcia, ktorú Košiciam pridelili v roku 2016 za primátora Richarda Rašiho, mala so sebou priniesť rozsiahle investície do budovania športovísk a infraštruktúry.

Chceli viac peňazí

Prečítajte si tiež: Košická mestská rada EYOF neodporúča, podľa opozície stratia renomé

Mestskí poslanci budú rozhodovať o mládežníckej olympiáde po neúspešnom pondelkovom rokovaní delegácie mesta s vicepremiérom Richardom Rašim (Smer) a s predsedom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antonom Siekelom v Bratislave.



Viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH), mestský poslanec i predseda komisie športu a aktívneho oddychu Ladislav Lörinc (nezávislý) a niekdajší Rašiho námestník a dnes mestský poslanec Ján Jakubov (Smer) žiadali navýšenie príspevku štátu na rekonštrukciu športovísk a organizáciu z 12 miliónov na 22 miliónov.

Prísľub na 10 miliónov však od Rašiho nedostali.

Mestská rada EYOF neodporučila

Prečítajte si tiež: Koalícia sa v Košiciach otriasa v základoch, rozhádala ju olympiáda

Vo štvrtok, deň pred rokovaním mestského zastupiteľstva k organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021 v Košiciach neodporučila mestská rada poslancom mesta projekt podporiť.

Jedným z uznesení, ktoré prijala v súvislosti s mládežníckymi hrami, navrhuje mestským poslancom, aby Košice odstúpili od ich organizácie.

Súčasťou návrhu uznesenia, ktoré dostanú poslanci v piatok na stôl na schválenie, by malo byť tiež vypracovanie akčného plánu na dobudovanie športovej infraštruktúry v meste na roky 2019 až 2022 v celkovej výške do 10 miliónov s použitím externých zdrojov.

Vedenie mesta chce, aby sa tieto peniaze využili na vybudovanie novej viacúčelovej športovej haly, ktorá bude určená predovšetkým pre loptové hry a svoje priestory poskytne na tréningy a súťažné zápasy.

Financie z tohto balíka majú ísť aj na obnovu Mestskej krytej plavárne s prepojením na kúpalisko Červená hviezda, či rekonštrukciu Angels Arény a ďalších športovísk.

Spor o usporiadanie akcie naštrbil aj politické vzťahy v rámci košickej mestskej koalície.