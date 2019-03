Nigutovho vodiča zo streľby na Jahodnej vzal súd do väzby

Dôvodom malo byť dlhodobé vyhýbanie sa vyšetrovacím úkonom.

25. mar 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Hoci od streľby na Jahodnej, ktorou sa mafián Róbert Nigut neúspešne pokúšal zavraždiť Mariána K., uplynulo už vyše päť rokov, polícia tento prípad stále celý neobjasnila.

Niguta už síce súdy v neprítomnosti potrestali, no jeho vodiča z nočnej akcie ešte nie. Gabriel H. (39) je stále iba v pozícii obvineného. No kým doteraz bol stíhaný na slobode, od februára je vo väzbe.

„Atentát" nevyšiel

K pokusu zavraždiť Mariána došlo nadránom 9. augusta 2013 na ceste z Jahodnej do Košíc. On sedel vo Forde Galaxy, jeho prenasledovatelia v kradnutom BMW X5.

Po tom, ako ho dostihli, z ľavej strany sa dostali na jeho úroveň a Nigut, sediaci na zadnom sedadle, spustil paľbu zo samopalu vz. 61. Dávka zo „škorpióna", vybaveného tlmičom, zasiahla obeť do hrude a hlavy, no nezabila ho. Išlo iba o tri povrchové rany - postrely.

Ford zrýchlil, no bavorák ho po chvíli dostihol a dostal sa opäť na jeho úroveň. Vtedy Marián prudko zabrzdil, auto zastalo a on z neho vyskočil a ušiel do lesa. Nezabrzdený ford sa však samovoľne pohol a skončil mimo cesty v lese.

Prenasledovatelia sa po chvíli otočili a pri vracaní sa späť havarovali. Gabriel ostal zakliesnený v aute, Nigut sa z neho dostal nezranený a ušiel.

Niguta už odsúdili

Po vyšetrení udalosti bol z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu obvinený iba Nigut, na ktorého bol vydaný zatykač. Gabriela vylúčili na samostatné konanie. V konaní proti Nigutovi na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vystupoval ako svedok. Podrobne vypovedal a prispel k objasneniu celého incidentu.

Niguta, súdeného v neprítomnosti a aj za nedovolené ozbrojovanie, uznal súd v septembri 2015 vinným a poslal na 25 rokov za mreže. Najvyšší súd SR neskôr tento trest zmiernil na 23 rokov. A vlani v apríli, po skončení konania proti všetkým obvineným v kauze gangu Róberta Okoličányho, zmenil trest na doživotie.

Miesto Nigutovho pobytu bolo stále neznáme a šírili sa zvesti, že ešte v roku 2013 bol zavraždený. Nedávno sa v médiách objavili informácie, že polícia v súvislosti s inou trestnou činnosťou hľadala jeho hrob na západnom Slovensku a exhumovala pozostatky niekoľkých osôb. Našli aj „pravú ruku" Róberta Okoličányho?