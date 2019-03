Zemetrasenie v klube oceliarov. Prezident Lang: Tri roky sa nám nedarí odraziť sa z dna

Po neúspechoch prichádza reorganizácia.

25. mar 2019 o 18:49 Patrik Fotta

KOŠICE. V tíme hokejistov HC Košice došlo po neúspešnej sezóne k personálnym zmenám.

Vedenie klubu ukončilo spoluprácu s trénerom Romanom Šimíčkom, asistentmi Petrom Bartošom, Marcelom Šimurdom a na pozícii športového manažéra skončil Pavol Zůbek.

Prezident oceliarov Július Lang tlmočil na tlačovej konferencii dôvody, pre ktoré sa v klube rozhodli k ráznym zmenám, aj to, aké si stanovili priority do budúcnosti.

O kádri by už mali rozhodovať nový športový manažér s trénermi, s ktorými by sa chceli dohodnúť čo najskôr.

Konkrétne mená Lang neprezradil, no naznačil, že vo výbere figurujú tréneri zo Slovenska, Česka i zahraničia.

Budú stavať na dvoch pilieroch

Správna rada košického klubu mimoriadne zasadala v sobotu a hlavnou témou boli neuspokojivé výsledky mužstva v sezóne 2018/19.

„Výsledkom diskusie bolo vyvodenie dôsledkov. Došlo k odvolaniu hlavného trénera Romana Šimíčka, asistentov Petra Bartoša a Marcela Šimurdu. Na pozícii športového manažéra sme sa dohodli na ukončení spolupráce s Pavlom Zůbekom. Všetkým menovaným sa chcem poďakovať za prácu, ktorú v našom klube odviedli. Nastáva reorganizácia klubu, pričom chceme stavať na dvoch pilieroch. Jedným je športová oblasť, v ktorej sa chceme zamerať aj na výchovu mládeže a druhým pilierom bude marketing a naši partneri, bez ktorých nemôžeme robiť hokej na vrcholovej úrovni,“ povedal prezident HC Košice Július Lang.

Zmeny, ktoré sa v košickom klube udiali sú však vyústením posledných troch neúspešných sezón, v ktorých sa oceliari nedokázali prebojovať v play-off do druhého kola.

„Zo športového hľadiska sme na dne a za tri roky sa nám nedarí z neho odraziť. Snažili sme sa dvihnúť minulý rok, ale nevyšlo nám to a rovnako sa to nepodarilo ani tento rok. Naše očakávania neboli naplnené a musím povedať, že spokojní sme neboli ani s výsledkami v mládežníckych kategóriách,“ skonštatoval Lang.

S ruskými legionármi boli spokojní

Na pozíciu športového manažéra sa budú snažiť Košičania získať človeka, ktorý má veľký prehľad na hráčskom trhu.

„Zatiaľ je priskoro o tom hovoriť, ale už sme kontaktovali niekoľko adeptov na túto pozíciu, ktorú je podstatné obsadiť čo najrýchlejšie. Nová sezóna sa blíži a je potrebné pripraviť káder, no zároveň je pre nás prioritou, aby sme mali na tomto poste kvalitu. Len čo budeme mať vyriešeného športového manažéra, začneme sa zaoberať otázkou trénerov,“ uviedol Lang.

Zmeny by mali nastať aj na hráčskom poli, no aké výrazné budú, je zatiaľ otázne.

„Naším cieľom je pracovať koncepčne a z toho dôvodu musíme byť trpezlivejší, keď chceme dosiahnuť cieľ. Bolo by veľmi jednoduché urobiť ráznu obmenu, ale my chceme stavať na zdravom jadre. Chlapcov, ktorí za Košice bojujú, budeme chcieť doplniť o ďalších kvalitných hráčov.“

Nevýrazné výkony v košickom drese predvádzali počas sezóny, no najmä v play-off zahraniční hráči.

„Za skauting hráčov boli zodpovední tréneri so športovým manažérom. Boli sme príjemne prekvapení z výkonov legionárov z Ruska, ktorí odovzdali na ľade srdce. K ostatným by som sa nateraz nerád vyjadroval, pretože prebieha detailná analýza jednotlivých hráčov, po ktorej vyvodíme dôsledky. Dôležité je si uvedomiť, že nie každá posila musí vyjsť. Napríklad aj v Banskej Bystrici bolo viacero posíl, ktoré im nevyšli, ale majú veľmi široký káder, takže to možno nie je až také badateľné.“

Jána Laca chcú v tíme udržať

Jednou z posíl, ktorá do košického kádra priniesla oživenie, bol brankár Ján Laco.

„Bol veľkou psychickou oporou mužstva a to si veľmi dobre uvedomujeme. Určite budeme pracovať na tom, aby v mužstve ostal.“

Hráčsku kariéru ukončila veľká osobnosť nielen košického hokeja Ladislav Nagy, ktorý by mohol zaujať miesto v štruktúrach klubu.

„Premýšľali sme o tom dlhšiu dobu, ale zatiaľ sme s Lacom o ničom konkrétnom nerozprávali.“

Peter Bartoš s Marcelom Šimurdom by sa mali po konci v A-tíme vrátiť k trénovaniu košickej mládeže.

„Obaja toho pre klub urobili veľa a myslíme si, že majú čo odovzdať našej mládeži, kde by mali ďalej pokračovať,“ povedal Lang, ktorý sa vyjadril k adeptom na trénerskú pozíciu.

„Máme v hľadáčiku Slováka, Čecha, aj zahraničného trénera. Mená už máme v hlave, hoci je stále veľmi skoro od nášho vypadnutia.“

Na snímke v strede prezident HC Košice Július Lang počas tlačovej konferencie. (zdroj: TASR/František Iván)