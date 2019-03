Košický primátor po sto dňoch: Vedel som, že svetový mier nebude

Teší sa zo stopnutia EEI, najviac ho sklamal nelichotivý stav mestských podnikov.

27. mar 2019 o 1:00 (aktualizované 27. mar 2019 o 1:21) Peter Jabrik

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý s podporou opozičných strán) hodnotil v utorok svojich prvých sto dní vo funkcii s novinármi a verejnosťou v takmer zaplnenej Historickej radnici na Hlavnej.

Podľa informácií magistrátu to urobil ako prvý politik v histórii samosprávy na východnom Slovensku.

Polaček zložil primátorský sľub 10. decembra 2018 a od prvých dní začal pracovať na svojej vízii „Fungujúce Košice“, ktorú v mestskom zastupiteľstve podporujú aj poslanci rovnomenného klubu a klubu Košickí aktivisti a nezávislí.

Za kľúčové pozitíva jeho prvých sto dní na čele mesta označil prijatie rozpočtu mesta, ďalej obnovu výberu parkovného mestom, reformu Mestskej polície Košice, nový spôsob v komunikácii s médiami a verejnosťou, či výmenu manažmentu mestských podnikov a inštitúcií, ale aj nastavenie nového systému obnovy športovej infraštruktúry a mnohé ďalšie.

Polaček: Na opravy ciest sme dali dvakrát viac

Prioritou pre nové vedenie mesta bolo schválenie rozpočtu mesta, ktorý plne reflektuje jeho predvolebné sľuby. Stala sa tak na januárovom mestskom zastupiteľstve.

Zásadným kritériom pre celé volebné obdobie bude rozpočtová stabilita. Zjednodušene povedané, koľko sa v danej rozpočtovej kapitole vyberie, toľko sa do nej musí aj investovať.

Príkladom môže byť aj daň za psa. Všetky predpokladané príjmy z tejto dane boli rozdelené mestským častiam a organizáciám, ktoré sa o opustené a túlavé zvieratá starajú.

Na opravy miestnych komunikácií je v tomto roku vyčlenených dvakrát viac financií ako v minulom a aj na šport, ktorý mesto v roku 2018 podporilo 1 miliónom eur, pôjde v tomto roku o 1,4 milióna eur viac.

„Začali sme pracovať na komplexnom audite verejného obstarávania nielen na magistráte, ale aj v mestských podnikoch. Chceme nastaviť vnútornú kontrolu tak, aby sa s verejnými financiami hospodárilo efektívne. Už teraz viem povedať, že na drobných nákupoch vieme novým systémom ušetriť minimálne 2 milióny eur ročne, ktoré budú príjmom do rozpočtu a investíciou do rozvoja mesta,“ uzatvára primátor.

Už len pre parkovanie ho teší, že vyhral voľby

Z primátorovho pohľadu je pozitívom, že mesto začiatkom roka prevzalo parkovací systém od firmy EEI. Táto téma podľa neho výrazne rezonovala vo verejnosti pred voľbami a aj v súčasnosti.

„Som veľmi rád, že peniaze za parkovanie, ktoré v minulosti odchádzali podľa môjho názoru do rúk politikom, ktorí sa skrývali za súkromnou spoločnosťou, už prúdia do kasy mesta. Budú investované do rozvoja Košíc, opráv ciest, chodníkov, parkovacích plôch,“ konštatoval.

Dôkazom toho, že mesto Košice sa stalo víťazom v tejto kauze, sú podľa neho parkovacie automaty, obalené v čiernej fólii.

„Nebolo to ľahké, ale toto sme sľúbili vyriešiť ako jednu z prvých vecí. Roky sme sa nechali okrádať skupinkou nenažraných politikov. Už len kvôli tomuto som rád, že sme voľby vyhrali a môžeme to zmeniť,“ uviedol primátor.

Pripomenul, že viacerí im pred voľbami neverili a boli skeptickí, že to dokážu. Veľmi ho teší, že sa mýlili.

Uvedomuje si však, že stále nie sú na konci vyriešenia parkovacej kauzy.

Vníma aj problémy, ktoré súvisia s aktuálnou nemožnosťou uhrádzať parkovné hotovosťou

„Chcem požiadať Košičanov o trpezlivosť. Je potrebné brať to tak, ako to je – ak chcem v centre mesta a jeho okolí zaparkovať, jednoducho na to musím využiť jeden z aktuálne fungujúcich spôsobov platby.“

Primátor si osobne myslí, že kritici tvoria len malú skupinu ľudí, ktorí iba hľadajú spôsoby, ako sa niečo nedá.

„Ja mám skôr opačné reakcie ľudí, ktorí sú radi, že parkovacie automaty sú už v čiernych fóliách...“

Mestskí policajti nebudú iba dávať papuče a pokuty

V uplynulých týždňoch sa začalo aj so zmenami fungovania mestskej polície. Jej príslušníci by nemali len vyberať pokuty a rozdávať papuče, ako to majú doteraz o nich zafixované mnohí Košičania.

Naopak ich prioritou má byť najmä riešenie drobnej kriminality, zlepšenie bezpečnosti na uliciach a eliminovanie toľko kritizovaného obťažovania neprispôsobivými ľuďmi najmä v centre mesta.

„Doťahujeme reformu fungovania mestskej polície, aby policajti v meste chránili aj bezpečie a čistotu. Mestskí policajti budú priamo v teréne. Budú dohliadať na poriadok nie z áut, ale ako pešie či cyklohliadky, aby sa pohybovali medzi obyvateľmi. Teda aby nesedeli za klávesnicou počítača. Zintenzívnime aj ich prácu priamo na sídliskách,“ sľúbil Polaček.

Od začiatku apríla začne fungovať tzv. enviropolícia, v ktorej bude na začiatku pôsobiť dvadsiatka už špeciálne zaškolených mestských policajtov. Tí sa pri svojej práci budú zameriavať na kontrolu stavieb, odpadov a čistoty v meste, neskôr pribudnú aj ďalšie špecializácie.

„Budú oporou pre naše stavebné úrady, dokážu zdokumentovať všetky stavebné delikty tak, aby sa ich pracovníci mohli venovať odbornej práci a zároveň dostávali od mestských policajtov také podklady, na základe ktorých budú rozhodovať oveľa efektívnejšie,“ poznamenal primátor.

Avizoval tiež, že postupnou reformou prejde aj celý magistrát.

Od 1. apríla vzniká oddelenie auditu a kontrolingu, ktorý bude základným predpokladom ním sľubovaného protikorupčného auditu

Košice chce ako ozajstné mesto športu

Po kontroverznom zrušení usporiadania Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021 mestským zastupiteľstvom sa vytvoril podľa primátora schválením „Akčného plánu rozvoja športovej infraštruktúry“ priestor na to, aby sa Košice naozaj stali mestom športu.

„Na výstavbu a rekonštrukciu športovísk sme odsúhlasili 10 miliónov eur. Investovať sa oplatí len do takého športového stánku, ktorý je multifunkčný a môže slúžiť aj na rekreačný šport alebo pre mládež. Mojou prioritou ostáva vybudovanie nového futbalového štadióna, ale aj Národného tenisového centra. Všetko však musí prebehnúť bez predražených riešení a hlavne bez provízií, ako som to aj sľúbil vo svojom volebnom programe. Preto pracujeme na lepšej a funkčnej koncepcii športu,“ zdôraznil.

Po rozhodnutí o zrušení EYOF-u v Košiciach sú podľa primátora dva tábory – negatívne aj pozitívne.

„Ja sa na to snažím dívať pozitívne z toho dôvodu, že určite nevzniknú mestu Košice v budúcnosti dlhy a ďalšie možné problémy v súvislosti s organizáciou olympiády. Na druhej strane sme pripravení a schopní vybudovať všetky športové stánky tak, ako sa patrí na jedno metropolitné mesto.“

Urobí tiež všetko pre to, aby sa po nájdení vhodnej lokality vybudovalo aj NTC.

„Na druhej strane si myslím, že stánok, ktorý bude mať v sebe zakomponované svetové a prepychové prvky, napríklad špeciálnu rýchlouzavierateľnú strechu alebo exkluzívne klimatizačné jednotky, v Košiciach nepotrebujeme. Dokážeme ho urobiť na európskej úrovni aj za tretinovú cenu,“ naznačil nespokojnosť s tým, že z pôvodných 10 miliónov sa vyšplhala predpokladaná cena zrazu až na preňho šokujúcich 30 miliónov eur.

Aj 19 miliónov eur za futbalový štadión považuje za veľa.

„Budeme to musieť zauditovať, ale zároveň to neznamená, že zastavujeme jeho práve prebiehajúcu výstavbu. Bude sa to robiť popri nej,“ upozornil.

Potvrdil tiež jeden zo svojich najviac diskutovaných predvolebných sľubov – výstavbu akvaparku. Nechcel však k nemu povedať nič konkrétnejšie s odôvodnením, aby napríklad neprajníci neohrozili jeho realizáciu.

Priestor dostali aj obyvatelia

Hneď po nástupe do funkcie zrealizoval Polaček niektoré systémové opatrenia v komunikácii s verejnosťou.

Vďaka zmene rokovacieho poriadku majú obyvatelia možnosť vystúpiť v diskusii na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Takisto každý druhý piatok sa s ním môžu stretnúť aj osobne.

Úplnou novinkou je, že verejnosť sa o jeho pracovnom programe môže dozvedieť na www.kosice.sk po kliknutí na ikonku Primátor mesta Košice a potom na odkaz Oficiálny program primátora.

Najväčším sklamaním sú mestské podniky i DPMK

„Už pred nástupom do tejto pozície som vedel, že svetový mier nebude,“ reagoval Polaček na otázku, čo sa mu nepodarilo urobiť a čo sa ukázalo ako ťažšie, ako si predstavoval pred nástupom do funkcie.

Podľa neho je stále veľa vecí, ktoré mu prekážajú a je potrebné ich zmeniť.

„Mojím nepriateľom je však čas. Teraz je ešte príšerne veľa administratívy. Verím, že postupom času mi zostane viac chvíľ na vizionárskejšiu časť mojej funkcie.“

Veľkým sklamaním sú pre primátora mestské podniky.

„Stále v nich ako keby epretrvávala éra guľôčkových počítadiel a obyčajných kalkulačiek. Nefungujú tam procesy a ich informačno-technologická vybavenosť je zanedbaná. Aj preto nie sú konkurencieschopné. Vedel som, že nefungujú správne a je potrebné v nich urobiť veľké zmeny, ale toto som nečakal. Bude nám trvať veľmi dlho, aby sme ich dostali do nami požadovanej kondície,“ posťažoval sa primátor.

Za obrovské sklamanie označil aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), v ktorom chýba veľa peňazí.

„Máme naozaj veľmi veľké problémy, ako kontinuálne zabezpečiť nákup nových autobusov, keď nám tie, ktoré boli všetky naraz nakúpené, jedného dňa doslúžia. Mrzí ma, že životnosť autobusov, ktoré skončia niekedy v roku 2022, uplynie ešte skôr, ako sa ukončí ich splácanie. V podniku sa diali veľmi zlé manažérske rozhodnutia,“ kritizoval Polaček.

Aj to je podľa neho dôvod, prečo sa vytvára na magistráte oddelenie auditu a kontrolingu.

„Zároveň vznikne aj forenzný tím, lebo ak chceme úspešne ukončiť protikorupčný audit, nemôže ho robiť samotné mesto. Potrebujeme skúsených audítorov, ktorí nám na konci celého procesu dajú pečiatku na dokumenty, obsahujúce konkrétne a odborne popísané pochybenia. Teda také, za ktoré bude možné vyvodzovať zodpovednosť a podklady budú v budúcnosti použiteľné aj na súdoch,“ ozrejmil.