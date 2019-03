V Košiciach strieľali do okien občianskeho združenia

Incident na Sídlisku KVP preveruje polícia zatiaľ ako priestupok.

27. mar 2019 o 12:37 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Poškodených je jedenásť okien, pracovníčka Občianskeho združenia Pauzička si počínanie páchateľa nedokáže vysvetliť.

Po streľbe minulú stredu na Bauerovej ulici v Košiciach zasahovali mestskí aj štátni policajti.

Čin si nedokážu vysvetliť

„Stalo sa to minulý týždeň. Neviem, čo to malo znamenať. Strieľal nám niekto do okien, počuli sme rany. Nikto sa nám nevyhrážal, zničených máme jedenásť okien. Považujeme to za nemiestnu zábavku,“ povedala nám pracovníčka OZ Pauzička Jana Timková.

„Príslušníci stanice Mestskej polície (MsP) Košice KVP prijali telefonický oznam o poškodení viacerých okien. Po príchode na miesto oznamovateľka hliadke MsP ukázala rozbité okenné výplne, ako aj nábojnice z nábojov, ktoré mali byť vystrelené na okná,“ tvrdia mestskí policajti.

Dodali, že im žena ukázala okno bytu priľahlého obytného domu, z ktorého sa malo strieľať.

Polícia skúma náboje

Prípad vyšetruje polícia ako priestupok.

„Polícia preveruje prípad ako podozrenie z priestupku proti majetku. Zistili sme jedenásť poškodených sklenených výplní. Nie je vylúčené, že po vyčíslení škody bude vec odstúpená do trestného konania,“ vysvetlila krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Zaistené náboje poslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Súvislosť medzi zaistenými nábojmi a poškodenými sklenenými výplňami je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Bližšie informácie v tejto chvíli nie je možné poskytnúť,“ doplnila Ivanová.