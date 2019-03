Primátor Polaček vyhlásil v Košiciach mimoriadnu situáciu

Cesty v Košickej Novej Vsi a vo Vyšnom Opátskom sú v havarijnom stave.

28. mar 2019 o 11:52 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vo štvrtok predpoludním vyhlásil v Košiciach mimoriadnu situáciu.

Stalo sa tak na základe stredajšieho rokovania krízového štábu a obhliadky havarijného stavu dvoch ciest na Včelárskej paseke vo Vyšnom Opátskom a na Konopiskách v Košickej Novej Vsi.

Rozhodnutie je podložené vyjadreniami odborných útvarov mesta Košice a odborníkov z oblasti geológie.

Už v stredu po prehliadke Včelárskej paseky kompetentní skonštatovali, že z hľadiska aktivity je územie hodnotené ako potenciálne zosuvné.

V uvedenom území dochádza v dôsledku postupného sadania západného okraja cestného telesa k jeho poškodzovaniu a hrozí až deštrukcia stavebných objektov.

V lokalite Konopiská v Košickej Novej Vsi tamojší potok podmýva komunikáciu vedúcu k obytným chatám.

Podľa informácií magistrátu ide o výmoľovú eróziu, kde potok pri zvýšenom prietoku vody do takej miery eroduje nielen do hĺbky, ale aj do šírky, že tam dochádza k závažnej deštrukcii cestného telesa.

Nasledujú geologické prieskumy

O týchto dvoch krízových lokalitách predstavitelia mesta a miestnej samosprávy už dlhšiu dobu diskutovali.

Na stredajšom zasadnutí krízového štábu sa rozhodlo, že situácia sa zo dňa na deň zhoršuje a je preto potrebné zakročiť.

„Vo štvrtok som vydal príkaz primátora na vykonanie záchranných prác. V ňom som okrem iného starostovi mestskej časti Vyšné Opátske nariadil do troch dní zabezpečiť obmedzenie pohybu vozidiel nad 3 500 kg a obmedziť rýchlosť týchto vozidiel na 20 km/h príslušným dopravným značením. Starostovi Košickej Novej Vsi som nariadil zabezpečiť uzatvorenie poškodenej komunikácie na Konopiskách pre motorové vozidlá príslušným dopravným značením. Okrem toho má v danej lokalite zabezpečiť osadenie informačnej tabule s textom 'Vstup na vlastné nebezpečenstvo'. Prvoradé budú teraz geologické prieskumy, ktoré ukážu, akým spôsobom je možné vyriešiť sanáciu predmetných úsekov, “ uviedol primátor.