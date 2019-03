Závažné poruchy nových košických električiek posudzujú experti

Príčinu rozpadu brzdových kotúčov stále neoznámili.

30. mar 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Veľký rozruch vzbudili koncom januára mimoriadne závažné poruchy dvoch nových košických električiek Vario LF2 plus v krátkom čase po sebe.

Počas jazdy sa rozpadli brzdové kotúče.

V jednej z električiek sa oceľový kus súčiastky po prerazení podlahy zastavil až v plafóne.

Našťastie nikoho z cestujúcich vo vnútri vozidla nezasiahol.

Padyšák: Zisťovanie príčiny je náročný proces

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimír Padyšák krátko po mimoriadnych udalostiach ubezpečoval verejnosť, že kým sa neobjasní presná príčina poruchy brzdových kotúčov, štrnásť podozrivých električiek s rovnakými dielmi sa nevráti do výpravy.

„To bude možno o deň, možno o desať. Na to je tu celý ansámbel ľudí od výrobcu (Pragoimex – pozn. red.) a makajú deň – noc,“ oznámil 29. januára člen predstavenstva a generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.

Odvtedy uplynuli dva mesiace a mesto ako 100-percentný akcionár ani DPMK doteraz neinformovali o príčinách nebezpečných incidentov.

„Skutočnú príčinu mimoriadnych udalostí električiek Vario LF2 plus zisťuje nezávislá expertná komisia. Ide o náročný proces, kde na objasnenie problému je potrebná dôkladná analýza všetkých dostupných dátových informácií z uvedených vozidiel – analýza softvéru, metalografická analýza brzdových kotúčov, telemetrické údaje aj údaje z tachografu. Po zistení skutočnej príčiny budeme médiá informovať,“ uviedol teraz pre Korzár Padyšák.

Opancierovali podvozky, obmedzili rýchlosť

DPMK prijal po poruchách aj ďalšie opatrenia.

Na ostatných 32 električkách Vario, ktoré zostali vo výprave, sa do softvéru doinštalovalo automatické zastavenie električky v prípade poruchy brzdových kotúčov.

Navyše sa všetkých 46 električiek tohto typu opancierovalo výstužami, aby už nedošlo k prerazeniu podlahy a ohrozeniu cestujúcich.

Postupne sa demontovali podvozky a montovali sa nerezové štíty nad brzdami.

Do zistenia príčin mimoriadnych udalostí sa stanovili aj obmedzenia - maximálna rýchlosť Varií bola povolená iba do 50 km/h a prerušilo sa ich nasadzovanie na rýchlodráhu do U. S. Steelu.