Exprezident Schuster: Politici by chceli z hlavy štátu pritakávača

Podľa neho prvé kolo volieb odhalilo veľa.

30. mar 2019 o 12:03 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE. Právo vybrať si z dvoch kandidátov na hlavu štátu v druhom kole prezidentských volieb využil aj bývalý prezident Rudolf Schuster.

Prvého priamo voleného slovenského prezidenta sprevádzala do volebnej miestnosti v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie počas sobotného predpoludnia jeho rodina a bodyguard.

Demokracia aj u Schusterovcov

Podľa Schustera ukázali výsledky prvého kola volieb spred dvoch týždňov veľa.

„Kto pozná troška realitu, vie už aj, ako to dopadne. Ale ja sa k tomu nebudem bližšie vyjadrovať,“ naznačil.

S nadhľadom povedal, že u Schusterovcov sa doma pred voľbami nedohadujú, koho pôjdu spoločne voliť.

„Máme slobodu a demokraciu aj doma, preto každý volí, koho chce. Takže sme sa nedohodli a tak je to dobré.“

K prvému kolu volieb upozornil aj na vysoké zisky hlasov dvoch kontroverzných kandidátov, Mariána Kotlebu a Štefana Harabina.

Schuster: Politici tam chcú pritakávača

Pozornosť upriamil tiež na význam priamej voľby hlavy štátu a zdôraznil možnosť straty tejto možnosti v budúcnosti.

„Politici by to chceli vrátiť do parlamentu, aby aj o prezidentovi rozhodovali, aby ho mali v rukách ako pritakávača. Ale to už nepripusťme. Naopak, treba zmeniť volebný systém, pretože občania by mali rozhodovať, ktorý poslanec tam byť má a ktorý nie,“ uviedol pred novinármi.

Podľa neho v súčasnosti o tom, kto sedí v parlamente, rozhoduje predseda strany a úzka skupinka ľudí okolo neho.

Doplnil, že prezident po zvolení do tejto funkcie musí získať dôveru občanov a tiež rešpekt.

„Doteraz boli len sľuby, teraz začnú skutky. Potom sa ukáže, či bol taký, ako sľúbil. Realita sa ukáže, až keď nastúpi 15. júna.“