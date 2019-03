Politológ: Výsledky volieb sú príznakom zmeny, ktorá príde

Tradičné bašty Smeru na východe podržali Šefčoviča.

31. mar 2019 o 14:44 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Výsledky druhého kola prezidentských volieb neprekvapili politológa Tomáša Koziaka, ktorý tipoval 15-percentný rozdiel medzi prvým a druhým miestom.

Rozdiel medzi víťazkou a porazeným vidí v tom, že väčšina voličov iných kandidátov buď nedokázala dať svoj hlas Šefčovičovi alebo nešli vôbec voliť, čo Šefčovičovi poškodilo.

„Nikto, kto aspoň trošku triezvo uvažuje, nemohol počítať, že Maroš Šefčovič (Smer) zvráti výsledok z prvého kola. Výsledok bol príliš rozdielny na to, aby dokázal predbehnúť Zuzanu Čaputovú (Progresívne Slovensko). Tieto voľby boli úplne analogické s tými predchádzajúcimi prezidentskými, najmä s druhým kolom, ktoré bolo referendom o Smere. Volilo sa opäť medzi kandidátom Smeru a ne-Smeru,“ vysvetľuje politický analytik Tomáš Koziak.

Šefčovičove mimikry

Podľa neho bola Čaputová lepšia kandidátka ako Andrej Kiska (nezávislý).

„Profesionálny príbeh majú podobný, no debaty a spôsob komunikácie zvládala oveľa lepšie ako Kiska. Keď nastúpila do televíznych debát, bola veľmi presvedčivá a najlepšia zo všetkých kandidátov, ktorých sme kedy mali v televíznych debatách. Možno to vychádza z toho, že je aktívna právnička a jej spôsob komunikácie bol jasný, stručný a pritom konkrétny. Na rozdiel od Šefčoviča, ktorý bol rozvláčny, často neodpovedal na otázku a zahmlieval odpovede. Ona bola uveriteľná a autentická.“