Sociologička: Pre ženy znamená víťazstvo Čaputovej veľa

Prvá prezidentka môže so sebou priniesť nový typ diskusie.

1. apr 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Pred prezidentskými voľbami sa viedli diskusie a rezonovala otázka, či môže byť na Slovensku prezidentkou žena.

Odpoveďou sú výsledky druhého kola prezidentských volieb a rozdiel vyše 16 percentuálnych bodov medzi právničkou bez politických skúseností a kariérnym diplomatom.

Sociologička Zuzana Révészová hovorí, že prvá prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko) môže byť inšpiráciou pre ďalšie ženy.

„Podľa reakcií žien, ktoré som videla na sociálnej sieti, to pre ne veľa znamená. Cítia, že konečne existuje nejaký hmatateľný dôkaz toho, že sú uznané schopnosti žien byť súčasťou verejnej sféry. Na tej symbolickej úrovni, keď vidíme, že žena sa stala prezidentkou, tak verím, že to môže nabudiť ostatné ženy, ktoré si povedia, že to zvládnu.“

Súperi sa jej nedorovnali

Odborníčka hovorí, že žena na najvyššom poste môže priniesť zmenu.