Daňová kauza Shark: Bolo ich trinásť, už sú len štyria

Najvyšší súd prepustil z väzby ďalších obvinených.

2. apr 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Vlani v decembri Najvyšší súd (NS) SR predĺžil väzbu desiatim obvineným v kaze Shark o päť mesiacov, teda do 13. mája.

V ostatných týždňoch všetko nasvedčuje tomu, že väčšina, ak nie všetci, budú na slobode skôr, než táto lehota uplynie. Vo februári a minulý týždeň totiž opustili cely vyšetrovacej väzby viacerí obvinení.

Predĺženie do mája

Súdy sa naposledy v tejto kauze a najmä hromadne zaoberali otázkou väzby vlani koncom roka.

Prvý krok urobil prokurátor, ktorý pred uplynutím prvej lehoty doručil na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) žiadosť o jej predĺženie u všetkých desiatich v tom čase za mrežami stíhaných obvinených. Neuspel, lebo senát v Banskej Bystrici jeho argumenty neuznal a Štefana Š. (zvaného Pipo) a spol. prepustil na slobodu.

Keďže prokurátor podal sťažnosť, počkať si museli na postoj NS SR. V Bratislave argumenty prokurátora zabrali a NS SR väzbu predĺžil, no nie do žiadaného 13. júla 2019, ale iba o päť mesiacov, teda do 13. mája.

Prepúšťal súd aj prokurátor

Ako sa dalo čakať, viacerí obvinení to potom skúšali individuálnymi žiadosťami o prepustenie z väzby.

Prvý sa začiatkom februára dostal na slobodu Erik M. Poďakovať sa mohol prokurátorovi, ktorý takto ocenil jeho priznanie sa a usvedčenie spolupáchateľov.

Ďalší, ktorý mal veľkú šancu uspieť, bol Oto V. Možno aj preto, že jeho brata Ericha súdy prepustili na slobodu vlani v auguste. K žiadosti sa najprv vyjadril prokurátor, ktorý viacerými argumentami zdôvodnil svoj nesúhlas s prepustením Ota V. na slobodu. ŠTS ich uznal a žiadosť Košičana zamietol.

Ten spolu s obhajcom podal sťažnosť na NS SR a oplatilo sa. Senát im vyhovel, uznesenie ŠTS zrušil a podnikateľa začiatkom marca prepustil na slobodu.

Spolu tak vo väzbe ostalo sedem ľudí. Ubudol Rastislav F., ktorý v inom prípade, v ktorom šlo tiež o dépehačky, dostal 7 rokov väzenia. Vymenil tak väzobnú celu za celu výkonu trestu.

Na slobode s obmedzeniami

Zatiaľ naposledy sa súdy zaoberali troma žiadosťami o prepustenie z väzby. Individuálne ich podali Martin F., Gabriel J. a Miroslav M.