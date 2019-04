Mesto Košice musí dať dopravnému podniku ďalších 1,5 milióna eur

Samospráva musí riešiť katastrofálnu finančnú situáciu v DPMK z rezervného fondu.

1. apr 2019 o 18:30 Peter Jabrik

KOŠICE. Rozpočet mesta Košice čakajú viaceré úpravy.

Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) predkladá na budúcotýždňové rokovanie mestského zastupiteľstva materiál, v ktorom majú poslanci schváliť zmeny programového rozpočtu na rok 2019.

Informoval o tom v pondelok referát styku s médiami.

Do konca apríla musí DPMK zaplatiť 2,65 milióna

Okrem tejto zmeny bude musieť vedenie mesta kvôli katastrofálnej finančnej situácii v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) siahnuť na rezervný fond, z ktorého poskytne 1,5 milióna eur na uhradenie rôznych záväzkov prepravcu po lehote splatnosti.

Koncom uplynulého roka pritom muselo nové vedenie mesta z rovnakých zdrojov použiť urýchlene ďalších 500-tisíc eur na to, aby bola zabezpečená prevádzka MHD počas Vianoc.

Viacerí odberatelia vtedy pohrozili DPMK kvôli nezaplateným faktúram zastavením dodávok.

DPMK vykazuje podľa predsedu predstavenstva a riaditeľa magistrátu Marcela Čopa dlhodobo nepriaznivú finančnú situáciu.

Nedostatok financií spôsobuje kumuláciu záväzkov po lehote splatnosti, zvyšuje ďalšie náklady spoločnosti vo forme uplatnených úrokov z omeškania a zároveň zhoršuje spoluprácu v rámci obchodných vzťahov s dodávateľmi.

Celkovo musí DPMK do 30. apríla zaplatiť svojim dodávateľom 2,65 milióna eur.

Najväčšiu položku tvorí elektrická energia (1,336 milióna), nafta (340-tisíc eur), plyn CNG (220-tisíc eur), materiál a náhradné diely, ostatné energie a služby predstavujú sumu 751-tisíc eur.

„Opätovne musíme odvracať krízu v DPMK, za ktorú je plne zodpovedné bývalé vedenie podniku. Ich dlhodobo nehospodárne konanie spôsobilo veľmi zlú finančnú situáciu. V decembri 2018 bola dohodnutá s kľúčovými dodávateľmi (elektrina, nafta, plyn, materiál a náhradné diely) možnosť splatenia záväzkov formou splátkového kalendára s tým, že v apríli uhradí DPMK všetky vzniknuté záväzky po lehote splatnosti,“ uviedol Čop.

Napríklad dodávateľ nafty ich podľa neho už viackrát cez advokátsku kanceláriu vyzval zaplatiť dlžnú sumu po lehote splatnosti s tým, že v opačnom prípade dočasne obmedzí alebo pozastaví dodávky, čo by mohli pocítiť všetci cestujúci na nevypravených spojoch.

Dopravný podnik dosiahol vlani stratu skoro 3 milióny

„Zároveň len na úhradu splátok istín úverov potrebuje DPMK ku koncu apríla sumu 800-tisíc eur, ktorú môže uhradiť len z vlastných zdrojov. Ak by sme to neurobili, bolo by ohrozené čerpanie štrukturálnych fondov a dodržanie záväzných ukazovateľov pri udržateľnosti realizovaných projektov hradených z eurofondov,“ konštatoval Čop.

V pôvodne schválenom rozpočte na rok 2019 boli bežné výdavky pre DPMK vo výške 21,5 milióna eur, z čoho bolo 20 miliónov ako výdavky za poskytnuté prepravné služby vo verejnom záujme za rok 2019 a 1,5 milióna zahŕňali výdavky na úhradu straty za rok 2018.

Skutočná preukázaná strata v MHD za rok 2018, potvrdená audítorom, predstavuje podľa vedenia DPMK takmer 2,98 milióna eur.

Primátor ako jediné východisko z tejto situácie navrhuje zvýšiť bežné výdavky pre DPMK s použitím rezervného fondu takmer o 1,48 milióna eur ako rozdiel medzi skutočnou stratou a pôvodne plánovaným doplatkom, ktorý bol schválený na februárovom rokovaní zastupiteľstva.

„Ak by sa k tomu nepristúpilo, je veľké riziko, že by finančné ústavy mohli požadovať od DPMK predčasnú splatnosť všetkých poskytnutých úverov,“ zdôraznila radnica.

Tohto roku má ísť na športoviská milión

Ďalšou zmenou v rozpočte je prijatie úverových prostriedkov v maximálnej výške 10 miliónov eur na dobudovanie športovej infraštruktúry v Košiciach s ich postupným čerpaním v nasledujúcich štyroch rokoch.

Uznesením mestského zastupiteľstva z 22. marca 2019 bol primátor mesta požiadaný zorganizovať detailnú obhliadku športovísk s majetkovou účasťou mesta Košice (Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša, Tenisová hala Anička, Mestská krytá plaváreň, Kúpalisko Červená hviezda, Angels aréna, Steel Aréna) za účasti kompetentných stavebných odborníkov a projektových manažérov.

Výsledkom obhliadok bude tzv. štúdia uskutočniteľnosti, v ktorej budú zhrnuté všetky relevantné technické, ekonomické, obchodné a finančné informácie o každom športovisku.

Tie budú následne predložené mestskému zastupiteľstvu na júnovom rokovaní.

„V súčasnosti ešte nevieme stanoviť objem čerpania úverových prostriedkov v jednotlivých rokoch, navrhujeme na rok 2019 zahrnúť čerpanie bankového úveru v predpokladanej výške 1 milión eur a zostávajúcich 9 miliónov eur do programového rozpočtu mesta na ďalšie tri roky. Napĺňame tým náš záväzok Košičanom investovať do chátrajúcej športovej infraštruktúry v meste. Na rozdiel od predraženia tých investícií, ktoré by nám reálne hrozilo v prípade ich „last minute“ realizácie kvôli organizovaniu EYOF (poslanci odhlasovali zrušenie usporiadania – pozn. red.), to uskutočníme v postupných krokoch v najbližšom období,“ hovorí Polaček.