Dobrovoľníci v Moldave budujú unikátne krízové centrum pre zvieratá

Starať sa budú o psy, ktoré v útulkoch byť nemôžu.

2. apr 2019 o 13:17 Monika Almášiová

MOLDAVA NAD BODVOU. Moldavčan Peter Gonda zachraňuje zranené zvieratá už viac ako dva roky.

Sám sa stretáva s neochotou útulkov vziať do opatery zviera, ktoré potrebuje dlhodobejšiu a náročnejšiu veterinárnu starostlivosť, a tak sa rozhodol spolu s podporou bratislavského Občianskeho združenia (OZ) Zvierací anjeli vybudovať na Slovensku unikátne zariadenie.

Už mesiac vzniká v Moldave krízové centrum, ktoré bude určené práve pre psy, ktoré potrebujú náročnejšiu opateru a nemajú domov.

„Keď nájdeme zranené zvieratá, ktoré sú následne ošetrené veterinárom, máme veľký problém umiestniť ich do dočasnej opatery alebo im nájsť v čase rekonvalescencie nový domov. Preto budujeme centrum, aby sme mali kde psíkov doliečiť. Robíme to, o čo by sa mal starať štát,“ hovorí o projekte Peter Gonda.

O choré zvieratá sa nemá kto postarať

Podľa jeho slov je najkritickejšia situácia na východe.