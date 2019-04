Polaček: Zachraňujeme dopravný podnik. Raši: Klame, je to plačko

Primátor nepoprel, že pre finančnú situáciu DPMK je v hre aj zvyšovanie cestovného.

2. apr 2019 o 18:16 Peter Jabrik

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) už nebude môcť naďalej očakávať, že jeho 100-percentný akcionár mesto Košice doň bude nalievať neustále ďalšie peniaze. Na utorkovom brífingu o tom hovoril primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).

„Nedostatok financií spôsobuje kumuláciu záväzkov po lehote splatnosti, zvyšuje ďalšie náklady uplatňovaním úrokov z omeškania a zároveň zhoršuje spoluprácu v rámci obchodných vzťahov s dodávateľmi. Ak by sme nezačali riešiť tento problém, firma by sa dostala do úpadku, alebo by sa rovno ocitla v kríze,“ upozornil primátor.

Ako už mesto informovalo v pondelkovej tlačovej správe, DPMK musí zaplatiť do 30. apríla svojim dodávateľom 2,65 milióna eur. Najväčšiu položku tvorí elektrická energia (1,336 milióna), nafta (340-tisíc eur), plyn CNG (220-tisíc eur), materiál a náhradné diely, ostatné energie a služby predstavujú sumu 751-tisíc eur.

Záporný hospodársky výsledok za minulý rok dosiahol podľa audítora 2,98 milióna eur.

Na jeho vykrytie už schválili mestskí poslanci vo februári 1,5 milióna eur.

„Mojím návrhom na aprílové mestské zastupiteľstvo je, aby sme zvyšok straty za uplynulý rok (takmer 1,48 milióna eur – pozn. red.) vykryli z rezervného fondu mesta,“ pripomenul v utorok primátor.

Ešte v závere minulého roka Polaček oznámil, že mesto muselo zachraňovať krízovú situáciu poukázaním 500-tisíc eur na účet DPMK, aby zaplatil dodávateľom meškajúce platby za pohonné hmoty a elektrinu. Inak hrozil podľa primátora pred Vianocami kolaps mestskej hromadnej dopravy pre zastavenie ich dodávok.

Od eliminácie „provízneho systému“ očakávajú milión

Doteraz teda nové vedenie mesta a dopravného podniku medializovalo iba potrebu nalievania ďalších a ďalších peňazí.

Zatiaľ však neodznelo, že by sa už našli konkrétne vnútorné finančné rezervy, ktoré by eliminovali podľa Polačekových slov z decembra 2018 „provízny systém“, fungujúci v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch podniku za predchádzajúceho vedenia.

„Ako sme vlani v decembri sľúbili, vykonávame si vnútorné audity procesov. Dosť sa už vykonalo. Áno, potvrdzujem, že sme identifikovali a už eliminujeme miesta, kde má dopravný podnik hlavné úniky financií. Konkretizovať ich ešte nechcem, lebo sme tesne pred záverom tohto procesu. Dozviete sa o nich čoskoro. Sú zjavné a ozvú sa aj ľudia. Následne sme prijali opatrenia, ktoré sa len teraz dostávajú do života,“ reagoval člen predstavenstva a generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.

Potvrdil, že hlavné úniky sa týkajú nákupov, spotreby a aj využívania náhradných dielov.

Na našu otázku, či by mohol aspoň finančne vyčísliť celkovú výšku stopnutých únikov, odpovedal: „Očakávame ročnú úsporu aspoň 1 milión eur ročne. Stále však nachádzame ďalšie veci, ktoré tu zanechali predchodcovia a prekvapia nás. Napríklad dnes (v utorok – pozn. red.) to bol ohrev výhybiek. Dodávateľ to síce robil, ale bývalé vedenie zabudlo vystaviť objednávku. A teraz sa nám ozval – haló, bývalé vedenie nám sľúbilo, že nám dá objednávku na ohrev koľajníc. V tomto prípade ide o niekoľko tisíc eur, ale je to príklad toho, že stále niečo vychádza na povrch,“ popísal Padyšák.

DPMK musí začať šetriť. Spomína sa aj zvýšenie tarify

Aktuálna finančná situácia podniku posúva do popredia i nepopulárnu tému prípadného zvyšovania cestovného v MHD.

„Bolo by asi odo mňa nekorektné, keby som povedal, že sa s touto myšlienkou dopravný podnik nezahráva, že sa nepripravujú rôzne kalkulácie a že sa touto témou nezaoberáme. Dobre viete, že v podniku je vyhlásená štrajková pohotovosť, kde odborové organizácie požadujú zvýšenie miezd pre zamestnancov,“ podotkol primátor.

Konštatoval, že tarifa je zdrojom príjmov. Na druhej strane si podľa neho uvedomujú, že jej zvýšenie by znamenalo pokles cestujúcich v MHD, ktorí by sa presunuli do individuálnej osobnej dopravy.

„Je to veľmi citlivá záležitosť,“ pripustil.

Zároveň zdôraznil, že aktuálna pomoc mesta dopravnému podniku vo výške takmer 1,5 milióna je posledná.

„Vyčistili sme stôl a zaplatili sme straty. Keby sme to neurobili, mali by sme pre veľmi kritické hospodárenie DPMK problém s bankami, ktoré by od nás požadovali okamžité splatenie všetkých úverov. Preto sme museli dať financovanie podniku v tomto čase do poriadku. Nemôže sa však z toho stať rutina, že každý mesiac budeme doň nalievať nové a nové peniaze. Urobili sme maximum, musíme to zastaviť a je na generálnom riaditeľovi, aby nastalo šetrenie tak, aby sme v budúcnosti vedeli riešiť zamestnancov i všetko to, čo s chodom podniku súvisí,“ dodal Polaček aj v kontexte s možným zvyšovaním cestovného v MHD.

Raši: Polaček len fňuká a vyhovára sa

Bývalý primátor (2010 – 2018) a súčasný vicepremiér Richard Raši (Smer) v reakcii na brífing odkázal, že „plačko“ Polaček opäť predviedol Košičanom srdcervúcu tlačovku, na ktorej odvracal neexistujúcu krízu v DPMK.

Podľa neho primátor len „fňuká, vyhovára sa a bezbreho rozhadzuje peniaze našetrené do rezervného fondu na skutočne mimoriadne a krízové situácie svojimi predchodcami“.

Z rezervného fondu vo výške 17 miliónov eur, budovaného 8 rokov ním a zastupujúcim primátorom Martinom Petruškom (Smer), minul Polaček podľa Rašiho za prvých 100 dní svojho mandátu už polovicu. Dodal, že takým tempom sa v Košiciach ešte nerozhadzovali mestské peniaze nikdy.

Poukázal tiež na to, že uhrádzanie straty DPMK z rezervného fondu môže byť v rozpore so zákonom.

Raši tvrdí, že súčasný primátor klame aj v tom, že zachraňuje DPMK od katastrofálnej finančnej situácie dotáciou 1,5 milióna eur.

Poukázal v tejto súvislosti na to, že mesto uhrádza dopravnému podniku stratu za službu vo verejnom záujme každý rok posledné desaťročie, ale žiadny z doterajších primátorov sa netváril, že tým zachraňuje mesto či mestskú hromadnú dopravu.

Rašimu sa zdá, že krízoví manažéri v DPMK žiadnu krízu neriešia, skôr ju vyrábajú.

„Alebo nám pripravujú nejaké pravicové privatizačné prekvapenie?“ opýtal sa.

Dopravný podnik považuje za finančne stabilizovaný. Jeho bývalý manažment na čele s nominantom vedenia mesta zo Smeru Richardom Majzom znížil podľa neho za štyri roky stratu z 2,4 milióna eur len na niečo vyše 140-tisíc.

Raši neodpovedal Korzáru na otázku, či spochybňuje existenciu faktúr po lehote splatnosti za státisíce eur.

Na stránke DPMK je napríklad faktúra za elektrinu z 12. septembra 2018, ktorá bola zverejnená po uhradení až 31. decembra 2018.

Ide zrejme o jednu z tých uhradených po lehote splatnosti, o ktorých hovorili Polaček a vedenie DPMK 21. decembra v súvislosti s hrozbou kolapsu MHD pred Vianocami.