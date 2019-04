Mesto Košice uhradilo prvú splátku za chyby pri Kulturparku

Polaček pripomenul, ako sa Raši dušoval, že sa dá ešte hrozba platenia odvrátiť.

2. apr 2019 o 19:18 Peter Jabrik

KOŠICE. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) informoval na utorkovom brífingu na magistráte, že mesto Košice už v piatok zaplatilo 2,81 milióna eur.

Bola to prvá z dvoch splátok, ktorú muselo vrátiť za pochybenia predchádzajúceho vedenia mesta na čele s vtedajším primátorom Richardom Rašim (Smer) pri projekte EHMK – Kasárne Kulturpark v rokoch 2012 - 2013.

Ďalších 2,81 milióna musí mesto vrátiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacemu orgánu pre eurofondy na budúci rok.

Povinnosť platiť vyplynula z vládneho auditu, ktorý prebehol ešte v roku 2014 a neuznal mestu predĺženie termínu dokončenia stavby o päť mesiacov.

„Je to ďalšia jóbovka pre obyvateľov mesta po tom, čo sme museli bez predchádzajúceho upozornenia od našich predchodcov zaplatiť 940 000 eur U.S. Steelu alebo 1,8 milióna eur ako ďalšiu časť nenávratnej finančnej pôžičky na rekonštrukciu komunikácií ešte z roku 2014. Takto sa, žiaľ, v Košiciach uplynulé roky žilo na dlh, niečo sa urobilo, aj s pochybeniami ako v prípade Kulturparku, a splácanie sa presunulo na ďalšie roky, veď dakto to už zaplatí,“ komentoval primátor.

Raši tvrdil, že neurobili žiadnu chybu

Pripomenul, že ešte 11. decembra 2017 na rokovaní mestského zastupiteľstva presviedčal Raši verejnosť, že mesto nebude musieť nič platiť, lebo neurobilo žiadnu chybu.

Polaček sa ho vtedy ako opozičný poslanec spýtal, či si je istý, že znalecký posudok z Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorým chcelo mesto docieliť, aby nemuselo vracať ani cent, skutočne preukáže a odvráti hrozbu zaplatenia 5,6 milióna eur.

Raši sa vtedy v reakcii pred poslancami obhajoval, že neurobili žiadnu chybu.

„Keby sme vedeli, že sme pochybili, tak vám oznámime, že sme pochybili jednoducho, a 5,6 milióna zaplatíme a hotovo. Preto sme aj požiadali o to, aby prvá splátka bola až po roku a pol, aby sme získali dodatočný priestor na to tento dôkaz predložiť. Áno, keby ten ústav, znalecký, nám nepotvrdil toto, to už je problém pre nás, to sa už týka rokov 2019 - 2020.“

Primátor opäť ukázal symbolickú zmenku

Polaček vtedy aj vystavil zmenku vo výške 5,6 milióna na meno Richarda Rašiho ako dlžníka a riaditeľa magistrátu Pavla Lazúra (Smer) ako jej ručiteľa.

Teraz ju už ako primátor po takmer poldruha roku opäť ukázal a pred novinármi vyhlásil, že od oboch očakáva vyvodenie zodpovednosti za celú nezvládnutú situáciu.

Polaček skonštatoval, že za 2,8 milióna eur by sa v meste mohli z pohľadu obyvateľov urobiť viaceré prínosné veci.

Ako príklady uviedol, že by platy vodičov MHD mohli vzrásť o 21 percent.

Spomínaná čiastka je napríklad aj dvojročný rozpočet zoo alebo suma, ktorú muselo nové vedenie mesta vybrať tento rok z rezervného fondu, aby sa vôbec mohla dokončiť aspoň prvá etapa rekonštrukcie futbalového štadióna vo VŠA.

„Ak by sme tie peniaze mali, na opravu, údržbu a rekonštrukciu mostov by sme mohli dať dvojnásobok súčasného stavu. Z 2,8 milióna eur by sme mohli zaplatiť opatrovateľskú službu v meste a obedy pre seniorov za celý rok. Takisto by si polepšili aj mestské časti, každej by sme mohli dať na ich rozvoj o 128-tisíc eur navyše. Z tých peňazí by sme kompletne vynovili 30 kilometrov chodníkov v meste, alebo by sme mohli zdvojnásobiť finančnú podporu na šport a mládež.“

