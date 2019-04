Najrýchlejšia šprintérka v ex-Československu je z Michaloviec. Po nej sa lúčil Usain Bolt

Prvá reakcia trénera: Videl si to?! Vyhrala pred 15-tisíc divákmi Zlatej tretry v Ostrave.

5. apr 2019 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE, MICHALOVCE. Prváčka zo Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach Nelka Kucáková v apríli 2017 ešte ani nevedela, čo je to atletika.

No o dva mesiace neskôr z nej už zrazu bola najrýchlejšia sedemročná bežkyňa v celom bývalom Československu.

A stala sa ňou naozaj štýlovo.

Na vypredanom ostravskom štadióne pred 15-tisíc divákmi počas legendárneho mítingu Zlatá tretra, kde sa v behu na 100 metrov aj s Jánom Volkom megahviezda Usain Bolt lúčil s kariérou, suverénne vyhrala tiež stovku v Superfinále šprintu dievčat do 7 rokov pod názvom Čokoládová tretra.

Minulý rok ako jediná osemročná v kategórii do 9 rokov, teda proti o rok starším, navyše už v náročnejšej disciplíne na 200 metrov postúpila so siedmym najlepším časom.

Nakoniec v Superfinále v Ostrave finišovala tesne na skvelom druhom mieste.

Vlani ako najmladšia v kategórii finišovala tesne druhá, rozhodovala až cieľová fotografia. Na snímke je práve napínavý súboj o 2. až 4. miesto, ktorý Nelka zvládla. (zdroj: archív)

Dnes deväťročná tretiačka Nelka trénuje okrem atletiky i hádzanú a gymnastiku.

A v behu ako členka klubu Atletika Košice preteká dokonca aj proti o tri roky starším dievčatám.

Najlepšia v dvoch štátoch. Tréner: Videl si to?!

„Momentálne je vo svojej vekovej kategórii najlepšia u nás aj v Čechách,“ hodnotí talent malej Michalovčanky jej klubový tréner a bývalý československý reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Stanislav Návesňák.

Ten kedysi vo federálnom národnom tíme pôsobil spolu aj s oštepárskym rekordérom a dnešným ambasádorom českej Čokoládovej tretry Janom Železným.

„Už v škôlke aj v škole si učiteľky všimli, že je rýchlejšia ako iné dievčatá a poráža i chlapcov. Jej triedna učiteľka Ingrid Štefanisková ju preto už v prvom ročníku spolu s ďalšími šikovnými deťmi zo ZŠ T. J. Moussona (v behu na 200 m zvíťazila a do Ostravy postúpila aj Kiarka Červenáková – pozn. red.) prihlásila v apríli 2017 na poslednú chvíľu do Čokoládovej tretry. Predtým Nelka beh vôbec netrénovala, išla tam bez prípravy, len tak si to vyskúšať,“ spomína jej otec Peter Kucák.