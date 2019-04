Súd rozhodol. Košice územie pod U. S. Steelom nestratili

Obec v susedstve mesta i podniku sa chce odvolať.

9. apr 2019 o 15:29 (aktualizované 9. apr 2019 o 16:55) Michal Lendel

KOŠICE. V spore o hranice katastrálnych území medzi mestom Košice a obcou Sokoľany, ktorý sa tiahne viac ako dve desaťročia, je známy verdikt.



Približne 700-hektárové územie, na ktorom stojí aj veľká časť areálu U. S. Steel, zostáva v katastrálnom území Košíc.

To znamená, že poldruha milióna eur ako ročná daň z nehnuteľností by malo pritiecť do pokladnice mesta.

Súd zrušil pričlenenie územia obci

Vyplýva to z rozsudku košického krajského súdu, ktorým v utorok sudkyňa zrušila rozhodnutie katastrálneho odboru Okresného úradu Košice-okolie a vec vrátila na ďalšie konanie.

Zrušeným rozhodnutím katastrálneho odboru z jesene 2013 bolo pričlenené sporné územie do katastra obce Sokoľany.

Vedenie mesta, pod ktoré predtým lokalita patrila od roku 1979, verdikt privítalo.

„S rozhodnutím krajského súdu sme spokojní, lebo v tom spore zobral do úvahy argumenty mesta Košice, na ktoré už dlhodobo poukazujeme,“ reagoval magistrát.

Naopak sklamanie netajil po utorkovom konaní starosta Sokolian František Beregszászi (nezávislý).

„Samozrejme sa odvoláme,“ povedal stručne.

Ak tak obec urobí do 15 dní, o veci bude rozhodovať Najvyšší súd SR (NS).

V minulosti si už obec s približne 1 300 obyvateľmi prilepšila daňou z nehnuteľností v ročnej výške 700-tisíc.

Vypočuli komunistických funkcionárov, nič si nepamätali

Sokoľany sa územia domáhajú roky na základe reštitučného paragrafu katastrálneho zákona, podľa ktorého je vrátenie územia možné len vtedy, ak sa hranice obce zmenili v čase komunistického režimu bez jej súhlasu.



V roku 1979, keď došlo k jeho pričleneniu pod Košice, boli Sokoľany súčasťou obce Hutníky.

Tá sa vyjadrovala k zmene hraníc na jej plenárnom zasadnutí miestneho národného výboru (MNV), pričom bolo prijaté uznesenie, ktoré malo obsahovať súhlas s návrhom Okresného národného výboru Košice-okolie rozšíriť územie Košíc.

Na predchádzajúcom pojednávaní v súčasnom spore boli vypočutí členovia vtedajších orgánov obce Hutníky. Tí sa však na prijaté uznesenie o presune územia pod mesto nepamätali.

Striedavé výroky súdov

K rovnakému verdiktu ako v utorok dospel krajský súd aj v roku 2015.

Prečítajte si tiež: Mesto Košice uspelo na Ústavnom súde v spore o pozemky pod U.S. Steelom

Zvrat priniesol po odvolaní Sokolian NS, ktorý rozhodol v prospech obce. Tento verdikt vyzeral ako definitívna bodka za celým sporom.

Mesto sa ale obrátilo na Ústavný súd SR. Ten konštatoval, že rozsudkom NS došlo k porušeniu základného práva mesta na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.



Prípad sa dostal opäť na NS, ktorý ho minulý rok v máji vrátil do Košíc na krajský súd.

Beregszásziho sprevádzal na pojednávaní advokát Karol Haťapka, ktorého odmena by v prípade víťazstva obce mohla dosiahnuť až 560-tisíc eur.

Mesto muselo vracať dane železiarňam

Len nedávno, v marci 2019, museli Košice vrátiť U. S. Steelu daň z nehnuteľností za rok 2011 vo výške 940 081 eur.

Rozhodlo o tom Finančné riaditeľstvo SR na základe podnetu železiarní.

Tie totiž protestovali voči tomu, že práve pre súdny spor o hranice katastrálnych území museli v roku 2011 zaplatiť daň z nehnuteľností obci Sokoľany a zároveň dodatočne uhradili spomínanú sumu aj mestu.