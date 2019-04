Riaditeľ domova si kúpil za erárne fotopascu i termovíznu kameru

Košický primátor našiel pri kontrole domova v mrazničke kilogramy diviny.

10. apr 2019 o 10:28 (aktualizované 10. apr 2019 o 12:45) Peter Jabrik

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) v utorok na sociálnej sieti informoval, že bývalý riaditeľ mestského Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici Ján Valko mal zaujímavé koníčky, financované z mestských peňazí.

„Lekár alebo poľovník?“ položil si primátor rečnícku otázku po utorkovej kontrole v tomto sociálnom zariadení, známom najmä ako mestský domov dôchodcov.

Pozastavil sa nad tým, ako Valkovi poslúžil pri práci v oblasti sociálnych služieb napríklad nočný termovízny pozorovací prístroj či fotopasca, ktoré nakúpil do inventára zariadenia pre seniorov.

Dnes už exriaditeľ a bývalý zamestnanec zariadenia ich mal zapísané na svojej zamestnaneckej karte.

Vysvetlenie, na čo tieto veci používal, ponúkol počas kontroly nález desiatok kilogramov mäsa z diviny v erárnej mrazničke, umiestnenej v zastrčených priestoroch suterénu domova na Garbiarskej.

Valko v stredu dopoludnia nedvíhal telefón a nereagoval ani na žiadosť o vyjadrenie cez esemesku.

Z funkcie riaditeľa bol odvolaný na mestskom zastupiteľstve 14. februára a v zariadení ukončil aj zamestnanecký pomer dohodou o niekoľko dní neskôr.

Polaček: Doma mal aj zdviháky na veľké autá

Primátor v stredu vysvetlil, ako sa na tieto veci prišlo.

„O tom, že bývalý riaditeľ bol poľovník, vedelo veľa ľudí. Dostal som tip, že si mám ísť pozrieť jednu miestnosť na Garbiarskej. A našiel som v nej plnú mrazničku poľovníckych úlovkov,“ vysvetlil Polaček.

Mäso objavil i na iných miestach.

„Zamestnanci sa priznali, že aj v ich chladničkách po kanceláriách si pán doktor mäso a výrobky z neho odkladal.“

Prečítajte si tiež: Za "tereňák" v zákaze šéfa domova nepokutovali

Dodal, že Valko dlhé týždne odmietal odovzdať veci, ktoré mal zapísané na svojej osobnej karte.

„Medzi tými, pri ktorých sa tváril, že ich nemá, boli napríklad fotopasca za 285 eur alebo poľovnícka termovízna kamera za 1 689 eur. Na čo mu slúžili, na koho poľoval a prečo si ich kúpil z verejných zdrojov, je otázka len naňho. Stále neodovzdal štyri obrazy košických maliarov (podľa našich informácií dovedna v hodnote pár tisíc eur - pozn. red.), či tlačiareň, hoci je už vyše mesiaca mimo nášho sociálneho zariadenia. Pýtam sa, na čo mu boli doma zdviháky na veľké autá či kľúče, ale aj vŕtačky. Mal tam i počítače a rôzne ďalšie nástroje,“ vymenoval primátor.

Otázne je podľa neho, či sa v karte nachádza všetko, čo sa nakúpilo pre vtedajšieho riaditeľa a používal to.

„Máme s ním komunikačný problém. Pán doktor nereaguje na naše výzvy, nepreberá poštu," zdôraznil.

Prečítajte si tiež: Kontrola v kauze mŕtvej dôchodkyne: Je to chyba domova

K tomu, ako hodlajú Valka postihnúť za zneužitie verejných zdrojov, Polaček uviedol:

„Musíme sa k tomu nejako postaviť, lebo je to evidentné. Budem požadovať od neho vysvetlenie, na čo mu tie nakúpené zariadenia boli.“

Hneď po týchto zisteniach zadal novozriadenému referátu auditu a kontrolingu úlohu, aby preveril všetky podozrivé nákupy.

"V závislosti od výsledkov kontrolných zistení nevylučujeme ani trestnoprávnu dohru tejto záležitosti."

Polaček zverejnil informácie o prípade na svojom facebookovom profile v utorok večer.

Valko si potom ešte v ten deň neskoro večer mäso odniesol.

V opačnom prípade by muselo dať mesto mäso podľa našich informácií na vlastné náklady zlikvidovať v kafilérii.

Primátor: My sme neprišli poľovať na ľudí

Polaček považuje stredisko na Garbiarskej za „historicky dlhodobo zanedbané“.

Prečítajte si tiež: Bývalí zamestnanci kritizujú pomery v košickom stredisku sociálnej pomoci

„Bolo tam veľa pochybení, ktoré nová pani riaditeľka Zdenka Sloviková postupne odstraňuje. Aj preto považujem jej výber na túto pozíciu za dobrý,“ poznamenal Polaček.

Ako jeden z dôvodov Valkovho odvolania z funkcie uviedol dlhodobú nespokojnosť klientov zariadenia.

„Bolo tam tiež veľa nezodpovedaných otázok a aj historicky nejaké pochybenia. Postupne odkrývame i ďalšie pracovné nedostatky a postupne ich odstraňujeme. Klienti sa v minulosti sťažovali na niektoré procesy. Dnes to už môžem vyhodnotiť tak, že mali pravdu,“ uviedol primátor.

Išlo predovšetkým o procesy, súvisiace s legislatívnymi povinnosťami, ktoré sa zanedbali.

Prečítajte si tiež: Dôchodkyňa, ktorá vyskočila z okna,bola pod dohľadom psychológa a psychiatra

„Ak by sa nás teraz niekto opýtal, či bolo správne odvolať ho z funkcie, tak vzhľadom aj na tie zariadenia už nie je vôbec o čom pochybovať. Čo robil ten človek v práci? Nerobil si svoju robotu, zneužíval to, čo mal. Do akej šírky a hĺbky nám možno bude čas postupne odkrývať. My sme neprišli poľovať na ľudí a ani na tohto človeka. Ja som sa so všetkými vymenenými riaditeľmi viac-menej nejako dohodol a rozišiel. Bol som aj za ním, keď končil. A teraz prišli takéto prekvapenia,“ podotkol Polaček.

Aj keby sa zišiel audit, nie je to v tejto chvíli priorita, lebo sa chcú v prvom rade v takomto zariadení sústrediť na zlepšenie podmienok seniorov, ktorí tam bývajú.

„Verím, že pocítia pozitívne zmeny a pokoj,“ uzavrel primátor.

Kto je Ján Valko Valko (63) je zakladajúci člen Smeru v Košiciach. Pred mestským domovom dôchodcov šéfoval košickej pobočke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Predtým dlhé roky pôsobil ako gynekológ-pôrodník v košickej fakultnej nemocnici. Tam ako jeho kolega robil i bývalý primátor Košíc Richard Raši (Smer), za ktorého získal miesto v mestskom podniku.