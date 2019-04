Košickí starostovia majú ambiciózne plány. Limitujú ich rozpočty

Investuje do ihrísk, parkovania a aj do fotopascí na prostitútky.

14. apr 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mestské časti Košíc v uplynulom období schvaľovali svoje rozpočty, takže už je jasné, s akými sumami môžu počítať pre rôzne stavebné aktivity.

Pozreli sme sa teda na investičné položky z ôsmich veľkých mestských častí.

Niekde stavajú ihriská a športoviská, inde riešia bezbariérovosť či nové parkovacie miesta.

Starostov sme sa tiež pýtali do čoho by chceli investovať, aj keď na to nie sú v aktuálnom rozpočte financie, no chceli by to zmeniť v najbližších rokoch.

Sídlisko Dargovských hrdinov: Detské dopravné ihrisko

„Našou najväčšou investíciou vo výške 70-tisíc eur je rekonštrukcia detského dopravného ihriska v lokalite medzi Zupkovou a Krosnianskou ulicou. Jeho súčasťou by mali byť aj kruhový objazd či svetelná križovatka. Sme si istí, že pre deti to bude mimoriadne atraktívne miesto na oddych, zábavu a voľnočasové aktivity, navyše tým podporíme aj detskú dopravnú gramotnosť. Práce na tomto náročnom projekte budú prebiehať v dvoch etapách. Boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo dať vynovené detské dopravné ihrisko do užívania na jar budúceho roka. S prácami, prirodzene, začneme už v tomto roku na jeseň oplotením celého objektu a prípravou podložia,“ hovorí starosta Jozef Andrejčák (Smer).

Okrem toho plánuje Furča do leta aj detské lezecké ihrisko pri bikrosovej dráhe na Benadovej ulici. Hodnota tejto investície je 20-tisíc eur. V tejto oblasti by chcela samospráva v budúcnosti rozvíjať modernú športovo-relaxačnú zónu.

Splácajú dlh z minulosti

Plánujú tiež rozšíriť uzamykateľné kontajneroviská, parkovacie miesta i zóny s bezpečnostným kamerovým systémom a novými svetelnými bodmi.