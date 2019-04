Od mája sa bude v Košiciach opäť platiť parkovné aj hotovosťou

Mesto sa rozhodlo sfunkčniť desiatky starých mestských parkomatov.

11. apr 2019 o 14:48 Peter Jabrik, Judita Čermáková

KOŠICE. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve oznámil košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) dobrú správu pre vodičov.

Prečítajte si tiež: Opäť sa mení parkovacie VZN. Platenie hotovosťou nerieši

Podarilo sa totiž nájsť provizórny spôsob, ako by mohli vodiči už čoskoro opäť zaplatiť za parkovanie v centre mesta aj hotovosťou.

O túto možnosť totiž prišli, keď predchádzajúci prevádzkovateľ plateného parkovania, spoločnosť EEI, znefunkčnil v piatok 15. februára všetky svoje parkovacie automaty, vrátane tých na závorových parkoviskách, kde zároveň demontoval závory.

Od toho dňa bolo možné uhrádzať parkovné už iba elektronicky cez mestom zabezpečované spôsoby – SMS alebo prostredníctvom QR kódu, či cez webovú stránku parking.kosice.sk.

Mnohí vodiči to kritizovali, lebo nemali pri sebe vždy funkčný mobilný telefón, či iné zariadenie. Problém s tým mali tiež návštevníci Košíc aj vodiči na služobných vozidlách, ktorým zamestnávateľ preplácal len bločky za parkovanie, vydané z parkomatu.

Polaček: Osadíme naše staré parkomaty

Tento chaos na košických parkoviskách sa má od začiatku mája skončiť.

„V stredu sme sa na porade primátora rozhodli, že k 1. máju sa pokúsime inštalovať 45 pôvodných parkovacích automatov, ktoré ešte v minulosti využívalo mesto Košice,“ informoval primátor poslancov na zastupiteľstve.

Prečítajte si tiež: Parkovacia firma balí v Košiciach biznis, vypla parkomaty

Dodal, že firma ich skontrolovala a mesto má už aj finančné kalkulácie na ich opätovné sprevádzkovanie.

„Ide o náklady 700 až 750 eur na jeden parkomat, vrátane inštalácie, elektrického napojenia a repasu. S inštaláciu by sme chceli začať už koncom apríla tak, aby časť týchto automatov bola od 1. mája už funkčná. To umožní najmä návštevníkom mesta počas hokejových majstrovstiev sveta uhradiť parkovné aj hotovosťou, čiže mincami,“ dodal Polaček.

Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) preto doplnil na rokovanie predložený návrh drobnej novely parkovacieho všeobecne záväzného nariadenia č. 157 o ďalšiu zmenu.

Prečítajte si tiež: Vodiči prišli o parkovanie zdarma na parkoviskách už bez závor

Tá na rozdiel od súčasného znenia VZN umožní vydať z parkomatu parkovací lístok aj bez evidenčného čísla vozidla, keďže lístky zo starých parkomatov tento údaj neobsahujú.

„Máme k dispozícii pôvodné parkovacie automaty, ktoré majú určitú technológiu. Pomocou nich by sme vedeli riešiť aktuálny stav v meste Košice tak, aby obyvatelia mohli zaplatiť aj hotovosťou,“ vysvetlil svoj návrh úpravy VZN Gibóda.

Djordjevič: Je to nehospodárne

„Táto možnosť by vyriešila platbu v hotovosti. Je tu však taká moja úvaha, že ide o 40 desať alebo pätnásťročných automatov, repas jedného vyjde na 700 eur a spolu s robotou na osadenie na tisícku, pričom neviem, či ich chce mesto v budúcnosti využívať. Čiže sa tu dá 40-tisíc eur na niečo, čo možno ani nebude potrebné,“ uviedol poslanec Michal Djordjevič (nezávislý).

Narážal na to, že mesto rokuje s EEI o odovzdaní jej parkovacieho systému (vrátane parkomatov) do správy mesta za znalcom určenú sumu a už sa aj pracuje na finalizácii memoranda. Po jeho podpísaní by sa tak opäť sfunkčnili momentálne zakryté parkomaty EEI, ktoré by už však boli v majetku mesta.

Djordjevič navrhol, aby sa namiesto repasovania starých parkomatov radšej využili na platenie v hotovosti poverení výbercovia parkovného, ktorí by z prenosnej pokladnice vydávali aj bločky.

Jeho návrh napokon nezískal nadpolovičnú podporu poslaneckých kolegov.

Primátor nevedel odhadnúť, či a kedy sa dohodnú s EEI

Polaček v reakcii na Djordjeviča zopakoval, že náklady na jeden parkomat budú 700 až 750, teda nie tisíc, ako tvrdil poslanec.

„V tom je započítaný repas, revízie, inštalácia, elektrické pripojenia plus nejaké drobné zemné práce. Momentálne sa vybavujú povolenia cez Útvar hlavného architekta a pamiatkarov. Pripravíme aj mapy, kde všade budú inštalované.“

Podotkol, že to, ako dopadnú rokovania so spoločnosťou EEI a ako dopadnú jej parkomaty, nie je dnes na stole.

„Možno sa nám podarí ukončiť rokovania o pol roka, možno o rok, o dva, ale my potrebujeme teraz reagovať na vzniknutú situáciu. Riešenie s pôvodnými parkomatmi je v tejto chvíli viac-menej ideálne. Je potrebné si uvedomiť, že nový parkovací automat aj s inštaláciou, všetkými revíziami a DPH sa pohybuje niekde na úrovni 8- až 10-tisíc eur za jeden kus. Sú to drahé zábavy. Nebudeme jediné mesto a ani v rámci Európy, ktoré tento typ parkomatov bude používať. Považujeme to za účelné riešenie,“ uzavrel Polaček.