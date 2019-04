Znalec dostal pokutu 300 eur. Poslanec: Mesto prišlo o 200-tisíc

Poslanci odhlasovali, aby dal primátor preveriť všetky jeho posudky.

12. apr 2019 o 0:40 Peter Jabrik

KOŠICE. Znalec Ivan Lakomý sa dopustil správneho deliktu protiprávnym konaním pri vypracovaní znaleckého posudku o všeobecnej hodnote mestských pozemkov na Považskej 40 v košickej mestskej časti Západ.

Ministerstvo spravodlivosti tak rozhodlo 5. októbra 2018 po vykonanom dohľade nad činnosťou znalca na podnet miestneho aktivistu Zdenka Liptáka z 5. decembra 2017.

Na základe takto znalcom ohodnotenej nehnuteľnosti (na 45,29 eura za meter štvorcový) predalo mesto pozemky developerskej spoločnosti Domov Terasa, s. r. o. Chystá sa na nich vybudovať parkovací dom medzi jej dvoma bytovými budovami Galeria City (bývalé ubytovne univerzitnej nemocnice).

Transakciu odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo v decembri 2016 za primátora Richarda Rašiho (Smer) ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Kupujúci napokon zaplatil 110 110 eur za pozemky v celkovej výmere 2 420 m2 (45,50 eur/m2).

Lipták navrhol preveriť všetky znalcove posudky

V súčasnosti už mestský poslanec Lipták (nezávislý) informoval o doručenom verdikte ministerstva svojich kolegov na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve a zároveň ich požiadal o zaradenie tejto kauzy do programu rokovania ako samostatného bodu. Vyhoveli mu.

Prečítajte si tiež: Mesto Košice rúbe developerom ceny od buka do buka. Je to pre väzby na Smer?

„Znalec Lakomý určil v lukratívnej časti Terasy cenu 45 eur za m2. Vtedy sa tam ceny stavebných pozemkov za štvorák pohybovali od 140 do 170 eur. Ak by mesto predalo dané pozemky za riadnu cenu, dostalo by minimálne o 200-tisíc eur viac,“ upozornil Lipták.

Dodal, že mesto by malo na základe rozhodnutia rezortu spravodlivosti konať v danej veci a domáhať sa svojich práv, ale aj financií, o ktoré pravdepodobne prišlo vďaka tomuto posudku.

Podľa neho bol vyhotovený účelovo, keďže „mnohé iné postupy mesta, či stavebného úradu v iných konaniach pre investora Domov Terasa s. r. o. boli v rozpore či už s uzneseniami mestského zastupiteľstva, či inými predpismi“.

Lipták predložil aj návrh uznesenia, ktorý poslanci schválili.

Prečítajte si tiež: So stavbou parkovacieho domu na Terase nepohol ani odpor majiteľov bytov

Mestské zastupiteľstvo v ňom odporúča primátorovi Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý), aby preveril rozhodnutie ministerstva a prijal opatrenia vedúce k náprave aj právnou cestou v prípade potreby.

Takisto mu odporúča preveriť všetky znalecké posudky daného znalca, ktoré vykonal pre mesto Košice za posledné štyri roky a podal o tom písomnú správu poslancom.

„Tento znalec urobil pre mesto za posledné štyri roky sto znaleckých posudkov,“ upozornil Lipták.

Gibóda: Očividne sa čarovalo

„Vzhľadom na to pozadie v tomto prípade som presvedčený, že výber (znalca – pozn. red.) bol účelový a aj cena bola účelová. Neviem, ako to vyhodnotí prokuratúra. Mali by sme si na to dávať pozor a je dobré, že dnes už cez majetkovú komisiu takéto veci neprechádzajú do zastupiteľstva,“ konštatoval v rozprave poslanec Dominik Karaffa (nezávislý).