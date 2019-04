Róberta Okoličányho súd oslobodil, jeho syna Filipa nie

V Košiciach zaznel druhý verdikt v kauze zmarenej dražby.

12. apr 2019 o 12:55 Róbert Bejda

KOŠICE. Okresný súd Košice I sa v piatok zaoberal prípadom, v ktorom okrem otca a syna Okoličányovcov figurujú ďalší štyria Košičania. Všetci čelia obvineniu zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu machinácie pri verejnej dražbe.

Róbert Okoličány je po rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý ho vlani v apríli odsúdil na doživotie, už vyše rok nezvestný a je na neho vydaný zatykač. Jeho prítomnosť na súde sa preto v piatok neočakávala.

Neprišli však ani ostatní obžalovaní, ktorí dali súhlas s konaním v ich neprítomnosti. Zastupovali ich dvaja advokáti.

Šiesti obvinení

Róbert a Filip Okoličányovci, Lukáš I., Jakub M., František G. a Patrik K. mali ako členovia organizovanej skupiny v októbri 2014 zmariť dražbu. Naplánovaná bola v budove na Kmeťovej ulici a dražiť sa mali nehnuteľnosti za šesť miliónov eur.

Dražby sa chcel zúčastniť Róbert M. z Prešova, no nedostal sa do budovy. Keď do nej chcel vstúpiť, zatarasilo mu vchod niekoľko chlapov. Odstrkovali ho, obstáli a slovne i správaním mu dávali najavo, aby odišiel.

Keď sa Prešovčanovi opakovane nedarilo odpor chlapov prekonať, zavolal políciu. S „gorilami" si však neporadila nielen dvojčlenná hliadka PZ, ale vzápätí ani posily z PMJ.

Situácia sa upokojila až vo chvíli, keď na čiernom BMW prišiel Róbert Okoličány a chlapov, medzi nimi i syna Filipa, rozpustil. Dražiteľovi to však nebolo nič platné, lebo dražobník musel o 10. hodine vyhlásiť dražbu za neúspešnú.

Vinu popreli

Následné vyšetrovanie podľa mienky polície potvrdilo, že za celou akciou stojí Okoličány st. Hoci ku skutku došlo v októbri 2014, do väzby jeho aj syna vzali vlani v apríli 2015. Než boli prepustení na slobodu, za mrežami strávili takmer päť mesiacov.