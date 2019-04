Videozáznam má usvedčovať kontrolóra mesta zo zmiznutia 20 eur v pizzerii

Na vyvodenie dôsledkov ho vyzval jeho šéf z magistrátu i poslanecká kolegyňa z Lorinčíka.

13. apr 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Z pizzerie na Lorinčíku zmizlo zo stola 20 eur, ktorými vyplatil jeden zo zákazníkov svoj účet. Peniaze nechal ležať na stole a odišiel.

Keď prišla obsluha, aby bankovku vzala do kasy, peniaze už boli preč.

Kamera, ktorú má podnik vo svojich priestoroch nainštalovanú, celý incident zachytila.

Na prípad ako prvý upozornil denník Košice dnes.

Majiteľa podniku sklamal kamarát

Podľa majiteľa pizzerie Viktora Kováča záznam usvedčuje jeho suseda Rastislava Petrika (nezávislý), ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva v tejto košickej mestskej časti a pôsobí aj ako kontrolór na magistráte.

„Poznáme sa roky. Od mladosti. Môžem povedať, že sme kamoši. Niečo také som nečakal. Veľmi som sa v ňom sklamal,“ uviedol.

O detailoch z videa nechcel Kováč rozprávať, no podľa neho je zrejmé, že peniaze vzal s jasným zámerom.

„Nešlo o žiaden omyl,“ prezradil v krátkosti majiteľ zariadenia, ktorý incident na polícii neohlásil.

Doplnil, že peniaze mu Petrik vrátil až na druhý pokus, prvýkrát mal pred ním bankovku roztrhať.

„Nestotožňujem sa s tým, že takýto človek robí kontrolóra financií a je poslancom v našom miestnom zastupiteľstve,“ poznamenal.

Kimáková: Stratil morálne právo byť poslancom

Názor, že Petrik by mal ako poslanec skončiť, má aj jeho poslanecká kolegyňa Zuzana Kimáková (nezávislá).

Tá na celý incident upozornila ešte vo februári, počas rokovania miestneho zastupiteľstva.

Podľa zápisnice ho vyzvala, aby sa vzdal svojho poslaneckého mandátu, nakoľko podľa nej stratil morálne právo byť poslancom, keďže vedome odcudzil v bare finančné prostriedky.

„P. Petrik reagoval, že uvedená záležitosť je len jeho osobná vec a to medzi ním a majiteľom baru, a medzi sebou sa vysporiadali. P. Kimáková odpovedala, že si to nemyslí a znovu vyzvala p. Petrika, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Ako poslankyňu ju to zaujímalo a išla sa informovať do Quick baru, kde si pozrela videozáznam. P. Petrik jej odpovedal, že sa už k uvedenému nechce vyjadriť,“ uvádza zápisnica zo stretnutia.

Kimáková sa aj dnes domnieva, že ak niekto urobí chybu, mal by za to vedieť znášať aj dôsledky.

Ešte pred rokovaním vyzvala poslankyňa Petrika v súkromí, aby z postu člena zastupiteľstva odišiel sám.

„Musím sa priznať, že som očakávala, že ako rozumný človek to po našom osobnom rozhovore vyrieši. Povedala som mu, že očakávam, že sa vzdá poslaneckého mandátu. Dôvod, ktorý uvedie nechám na neho. Doteraz tak nespravil,“ povedala.

„Odvtedy sme spolu komunikovali v súvislosti s pracovnými povinnosťami v zastupiteľstve trikrát, no ani raz túto vec nespomenul.“

Petrik bol na koberčeku u hlavného kontrolóra

Na incident reagoval aj hlavný kontrolór mesta Pavol Gallo, ktorý je na magistráte Petrikovým šéfom.

Ten pripomenul, že každý zo zamestnancov magistrátu i mestských podnikov sa musí riadiť etickým kódexom.

„U kontrolórov je to zvlášť dôležité, pretože u nich sa prihliada na to, čo robia mimo práce, teda v osobnom živote. Znamená to, že kontrolór sa nemôže dopustiť činov, ktoré by znižovali jeho dôveryhodnosť alebo by to ovplyvnilo jeho bezúhonnosť. Z tohto pohľadu bude riešený aj pán Petrik,“ naznačil.

„Uskutočnil som s ním pohovor, na ktorom som ho upozornil na dôsledky a súčasne som ho požiadal, aby na základe vlastného rozhodnutia a vo vlastnom záujme prijal príslušné kroky k tomu, aby, čo sa týka magistrátu, neznižovala sa dôveryhodnosť ľudí a hlavne nemalo to vplyv na celý útvar hlavného kontrolóra.“

Gallo dodal, že každý kontrolór musí ísť príkladom ako v súkromí tak i v práci.

Podľa policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej v súvislosti s týmto prípadom neprijala polícia doposiaľ žiadne oznámenie.

Petrik na otázky Korzára nereagoval.