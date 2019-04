Priznal sa ku krádeži 12 kilogramov šperkov, prokuratúra mu neverí

Súdy stále preverujú vykradnutie zlatníctva Leo Gold v roku 2007.

16. apr 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Krajský súd sa zaoberal prípadom megakrádeže ešte spred 12 rokov.

Ide o vykradnutie zlatníctva Leo Gold na košickej Hlavnej ulici, pri ktorom zmizlo vyše 12 kilogramov prevažne zlatých šperkov za 5,18 milióna Sk (171,9 tisíca eur).

Dôvodom neverejného zasadnutia bola sťažnosť prokurátora, ktorú podal voči verdiktu Okresného súdu Košice I.

Ten vlani v novembri vyhovel žiadosti 42-ročného Daniela Jancuska z obce Ruskov v okrese Košice-okolie.

Po rokoch sa rozhodol ku krádeži priznať, požiadal o obnovu konania a okresný súd mu vyhovel.

Za lup v psej búde dostal 12 rokov

K vlámaniu do zlatníctva došlo v marci 2007.

Páchatelia sa dnu dostali prebúraním priečky z predajne obuvi.

Do kufríka vložili 3 468 zlatých šperkov, dva perlové náhrdelníky a 58 výrobkov z ušľachtilej ocele.

Polícia expresne rýchlo vypátrala troch údajných páchateľov a našla aj šperky.

Ukryté boli v psej búde pri Jancuskovom rodinnom dome v obci Ruskov.

Ruskovčana a dvoch Košičanov, Mareka K. a Mareka L., obvinili z krádeže.

No keďže polícii chýbali dôkazy na to, aby Marekov postavila pred súd, ich trestné stíhanie bolo zastavené.

Jancusko účasť na nočnej akcii poprel, priznal sa len k nálezu kufríka so šperkami v jarku pri ceste.

Keď ich prevážil a rozdelil do vrecúšok, vrátil ich do kufríka a ten ukryl do psej búdy.

Okresný súd Košice I v apríli 2008 uznal Ruskovčana vinným z prečinu zatajenia veci, no právoplatný sa stal až tretí rozsudok v apríli 2013.

Za podielnictvo dostal 12 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia.

To už bol ale Jancusko niekoľko týždňov vo väzbe.

Patril do partie obvinenej z vykradnutia 13 bankomatov Slovenskej sporiteľne.

V marci 2017 za to dostal 13 rokov a 2 mesiace, ktoré si mal odpykať po skončení 12-ročného trestu za zlatníctvo.

Priznal sa ku krádeži

Po 10 rokoch sa Jancusko rozhodol zmeniť svoju pôvodnú výpoveď.

„Chcem popísať skutok tak, ako sa v skutočnosti stal, aby som bol odsúdený za to, čo som skutočne spáchal," uviedol v žiadosti o obnovu konania.

Vlani v novembri na súde podrobne opísal, ako sa s komplicom Marekom L. (tiež sedí za bankomaty) na krádež pripravovali a ako ju zrealizovali.

Košičan to vzápätí potvrdil.

Keďže obe výpovede súd vyhodnotil ako „nové a doteraz neznáme dôkazy", obnovu konania povolil.

V prípade, že v novom procese by bol Jancusko odsúdený za krádež, po započítaní trestu za bankomaty by mohol v novom súhrnnom treste namiesto vyše 25 rokov stráviť za mrežami oveľa kratší čas.

„Ušetril" by vyše 10 rokov.

Má informácie zo spisu?

S čím zrejme Ruskovčan nerátal, bol postup prokurátora, ktorý podal proti povoleniu obnovy konania sťažnosť.