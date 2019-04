Košickí poslanci neschválili zverejňovanie kontaktov na zamestnancov radnice

Robí to župa, prešovský úrad aj mestské časti.

18. apr 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mestskí poslanci rokovali minulý týždeň aj o zmene Organizačného poriadku magistrátu.

Poslanec Michal Djordjevič (nezávislý) predložil doplňujúci návrh, aby primátor zabezpečil zverejnenie menného zoznamu všetkých zamestnancov magistrátu na webstránke mesta podľa oddelení a referátov, vrátane ich pracovnej pozície, e-mailového kontaktu a telefónneho čísla.

„Obracajú sa na mňa občania, že sa im už dlhé roky ťažko komunikuje s mestom, keďže na stránke sú zverejnení iba vedúci oddelení a referátov a nie je v tom prehľad,“ odôvodnil svoj návrh.

Gibóda: Nebombardujte ich

Dominik Karaffa (nezávislý) oponoval, že na stránke mesta sú všeobecné kontakty.

„Kde zavoláte, prepoja vás na konkrétneho zamestnanca magistrátu. Hoci by sa to na prvý pohľad nemuselo zdať, nie sú tu preto, aby v prvom rade riešili podnety zvonku, ale aby vykonávali činnosť, ktorou ich poverí nadriadený. Aj nám to bolo vytknuté úkolovať zamestnancov, hoci sme poslanci.“

Viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý) poprosil Djordjeviča, aby obmedzil kontakt so zamestnancami úradu na oficiálne kanály.

„A nebombardoval ich napríklad na ich sociálnej sieti. Bolo by to veľmi pekné gesto, keby ste to obmedzili.“