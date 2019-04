Vzácnu budovu stále hyzdí montážna pena na streche, je prekrytá náterom

Čaká sa na projekt, ktorý s pamiatkarmi konzultujú vlastníci meštianskeho domu.

17. apr 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE. Riešenie kuriózneho prípadu montážnej peny na streche jedného z meštianskych domov na košickej Hlavnej by mohlo byť čochvíľa na svete.

O možnostiach diskutuje s majiteľom nehnuteľnosti Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice.

Na prípad upozornil Korzár ešte vlani na jeseň.

Obava z prekrytia hanby náterom

Igor Marinica, syn vlastníka národnej kultúrnej pamiatky na Hlavnej 38, ktorá sa nachádza v susedstve Dómu svätej Alžbety, vtedy prevŕtal plechovú krytinu množstvom skrutiek a potom na plochu strechy a vikiere s oknami nastriekal PUR penu.

Prečítajte si tiež: Pamiatku v centre Košíc jej majiteľ zastriekal montážnou penou

Nevynechal ani štítové steny susedných historických domov.

Marinica junior v októbri prisľúbil, že historicky významnú budovu dajú po zime do pôvodného stavu.

Pred niekoľkými dňami oslovila Korzár Košičanka, ktorá pracuje v neďalekej predajni.

„Pred časom som si všimla, že PUR pena je na streche natretá podobne ako zvyšok krytiny na červeno. Nevzhľadný povrch, akoby ucápaný z plastelíny, síce do očí už tak nebije, no stále to vyzerá katastrofálne. Dúfam, že červený náter nie je konečným riešením, ktorým by mohol chcieť majiteľ budovy zakamuflovať svoj neslávne známy pokus opraviť zatekajúcu strechu,“ upozornila Košičanka.

Majiteľ pripravuje projekt

Obavy z toho, že by sa červeným náterom snažili vlastníci zbaviť zodpovednosti, vylúčil Igor Marinica.