Ak by horel Dóm svätej Alžbety, do boja s plameňmi by išlo asi dvesto hasičov

Chvália prácu parížskych kolegov.

18. apr 2019 o 8:55 Kristián Sabo

KOŠICE. V poslednom desaťročí horelo na Slovensku 40 kultúrnych pamiatok, najčastejšie sa tak stalo počas ich rekonštrukcií.

Po požiari katedrály Notre-Dame v Paríži vyvstáva otázka, ako by prebiehalo hasenie podobného požiaru v metropole východu v najväčšom kostole na Slovensku – v Dóme sv. Alžbety.

Podľa hasičov, ak by horel tento kostol, by bol zásah mimoriadne náročný.

„Museli by sme nasadiť do boja s plameňmi obrovské množstvo techniky a ľudí zo všetkých hasičských staníc v Košiciach. Podľa situácie by dochádzalo k zvolávaniu ďalších hasičov z okolia, z Čane, Bidoviec a Moldavy nad Bodvou. Vieme si vyžiadať na výpomoc aj závodných hasičov z U. S. Steel,“ povedal nám okresný riaditeľ košických hasičov Tomáš Berzetei.

Logistika a striedanie hasičov

Doplnil, že zásah by bol veľmi náročný. Pripomenul požiare kultúrnych pamiatok v Košiciach - strechu budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, či budovy na Železničnej ulici, kde sídli daňový úrad.

„Predstavte si, aké vážne požiare to boli a vynásobte si to troma čo do rozsahu a výšky. Veľmi dôležitá v takýchto prípadoch je logistika, striedanie hasičov. Jedna vec je hasiť, druhá chrániť majetok a zachraňovať, čo sa dá. Fyzicky treba vynášať vzácne veci. To, čo je požiarom zasiahnuté, sa už väčšinou zachrániť nedá, dôležité je sa zamerať na ochranu okolia. Hlavne blízkych konštrukcií, ktoré je nutné ochladzovať, aby nedošlo k rozšíreniu požiaru. Dôležité je však aj chrániť ľudí, ktorí zachraňujú hodnoty.“

Klobúk dole pred hasičmi z Paríža

Zaujímalo nás, či by v prípade podobného požiaru ako v Paríži mali v Košiciach dostatok hasičov.